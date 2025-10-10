Language
    IPS पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी अमनीत कुमार के समर्थन में खुलकर सामने आए ये अधिकारी; CM सैनी को लिखा पत्र

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:22 PM (IST)

    चंडीगढ़ में, आत्महत्या करने वाले आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के समर्थन में एचसीएस अधिकारी खुलकर सामने आए हैं। हरियाणा सिविल सेवा संघ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संघ ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा और समर्थन देने का भी आग्रह किया है।

    Hero Image

    आईएएस अमनीत कुमार के समर्थन में खुलकर आए एचसीएस अधिकारी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आत्महत्या करने वाले आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के समर्थन में एचसीएस अधिकारी खुलकर सामने आ गए हैं। हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) अधिकारी संघ से जुड़े करीब 115 एचसीएस अधिकारियों ने आत्महत्या प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एचसीएस अधिकारियों की एसोसिएशन ने पीड़ित परिवार का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है।

    संघ के प्रधान एचसीएस शंभू, उप प्रधान अनुभव मेहता और मानव मलिक, महासचिव राकेश संधू, संयुक्त सचिव जितेंद्र जोशी, ज्योति मित्तल और मयंक वर्मा द्वारा सीएम को प्रेषित पत्र में कहा गया कि सुसाइड नोट के मुताबिक वाई पूरन कुमार को लगातार जाति आधारित उत्पीड़न, अपमान, एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उठाई गई शिकायतों के प्रति निरंतर उपेक्षा, आपराधिक षड्यंत्र, सत्ता और पद का घोर दुरुपयोग और कई स्तरों पर प्रशासनिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

    एसोसिएशन ने आग्रह किया कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता, संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ निपटाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज होने के बाद नये आपराधिक कानूनों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच पूरी की जाए।

    एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि कनिष्ठ अधिकारियों पर अनुचित प्रभाव की आशंका को कम करने के लिए आरोपित अधिकारियों को अस्थायी रूप से पद से हटाना नितांत आवश्यक है। अमनीत पी कुमार और उनके परिवार को इस अपार व्यक्तिगत क्षति की अवधि के दौरान आवश्यक सुरक्षा, भावनात्मक समर्थन और संस्थागत सहायता प्रदान किया जाए।