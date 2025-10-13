IPS Puran Suicide Case: मनोहर लाल ने संभाला मोर्चा, SIT जांच तेज; 7वें दिन भी पोस्टमार्टम के लिए परिवार क्यों नहीं तैयार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या प्रकरण में प्रदेश सरकार जहां परिजनों को सातवें दिन भी पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं कर पाई, वहीं विपक्षी दलों और अनुसूचित जाति के नेताओं का चंडीगढ़ पहुंचकर परिवार के सदस्यों को सांत्वना देने का सिलसिला तेज हो गया है।

केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मोर्चा संभाल लिया और वाई पूरन कुमार के परिजनों खासकर उनकी आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करने के प्रयास तेज कर दिये। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की और उनसे वाई पूरन कुमार आत्महत्या प्रकरण में पूरी जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद हरियाणा के राज्यपाल से बात की।

इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लूभट्टी विक्रमार्का ने अमनीत पी कुमार के परिजनों से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू और कृष्णपाल गुर्जर ने विवाद के जल्दी समाधान की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी, राज्य सूचना आयुक्त कर्मबीर सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया और अनुसूचित जाति आयोग के पदाधिकारी अलग-अलग समय अमनीत पी कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे।