IPS Puran Suicide Case: मनोहर लाल ने संभाला मोर्चा, SIT जांच तेज; 7वें दिन भी पोस्टमार्टम के लिए परिवार क्यों नहीं तैयार
कांग्रेस सांसदों और अभय चौटाला ने वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। अनुसूचित जाति आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। इनेलो ने भी परिवार से मिलकर सरकार पर कार्रवाई का दबाव बनाया। आप सरकार के मंत्रियों और कई नेताओं ने भी परिवार से मुलाकात की और अपना समर्थन जताया।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या प्रकरण में प्रदेश सरकार जहां परिजनों को सातवें दिन भी पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं कर पाई, वहीं विपक्षी दलों और अनुसूचित जाति के नेताओं का चंडीगढ़ पहुंचकर परिवार के सदस्यों को सांत्वना देने का सिलसिला तेज हो गया है।
केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मोर्चा संभाल लिया और वाई पूरन कुमार के परिजनों खासकर उनकी आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करने के प्रयास तेज कर दिये। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की और उनसे वाई पूरन कुमार आत्महत्या प्रकरण में पूरी जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद हरियाणा के राज्यपाल से बात की।
इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लूभट्टी विक्रमार्का ने अमनीत पी कुमार के परिजनों से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू और कृष्णपाल गुर्जर ने विवाद के जल्दी समाधान की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी, राज्य सूचना आयुक्त कर्मबीर सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया और अनुसूचित जाति आयोग के पदाधिकारी अलग-अलग समय अमनीत पी कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे।
हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और कृष्ण लाल पंवार पहले से परिजनों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। चर्चा है कि अमनीत पी कुमार के विधायक भाई अमित रतन कोटफत्ता पुलिस महानिदेशक व रोहतक के एसपी को निलंबित कर गिरफ्तार करने की जिद पर अड़े हुए हैं। बाक्स आप विधायक अमित रतन कोटफत्ता फंसा रहे पेंच अमित रतन कोटफत्ता आम आदमी पार्टी के बठिंडा ग्रामीण से विधायक हैं। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने रविवार को अमनीत कुमार और अमित रतन से मुलाकात कर उन्हें समझाने की कोशिश की थी।
अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय सांपला भी अमनीत कुमार से मिले। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से इस पूरे प्रकरण पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी उनके साथ थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचे और अमनीत कुमार से मिले।
बाद में उनकी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात हुई। बाक्स रामदास अठावले बोले, दलित विरोधी मानिसकता में बदलाव नहीं रामदास अठावले ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी देश में अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध मानिसकता में बदलाव नहीं आया है।
डीजीपी व एसपी को आरोपित हैं, जिनके विरुद्ध राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिये। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लूभट्टी विक्रमार्का और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने अमनीत पी कुमार के परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया और कहा कि जल्दी ही मुख्यमंत्री भी वाई पूरन कुमार के परिजनों से मिलने चंडीगढ़ आएंगे।
रवनीत बिट्टू और कृष्ण पाल गुर्जर को जल्दी विवाद निपटने की उम्मीद केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि उनकी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात हुई है, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही विवाद का समाधान निकलेगा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि एसआइटी ने अपना काम चालू कर दिया है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा, उसे किसी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा।
कांग्रेस सांसद और अभय चौटाला मिले वाई पूरन कुमार के परिजनों से हरियाणा के कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को दोबारा अमनीत पी कुमार व उनके परिजनों से मुलाकात की और अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिलने पर चिंता जताई। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में अंबाला के सांसद वरुण मुलाना, सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और आदमपुर के विधायक चंद्रप्रकाश आइपीएस के परिजनों से मिले।
पंजाब राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। इनेलो के प्रमुख अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा व पूर्व पुलिस महानिदेशक एमएस मलिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को अमनीत पी कुमार से मिला और पूरे घटनाक्रम पर दुख जताते हुए सरकार पर कार्रवाई का दबाव बनाया। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा व पूर्व स्पीकर रघुबीर कादिया ने कहा कि भाजपा सरकार में अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित नहीं हैं।
पंजाब सरकार के चार मंत्रियों ने की मुलाकात
पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के चार मंत्रियों हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह, मोहिंदर भगत और डा रवजोत ने सोमवार को चंडीगढ़ में अमनीत पी कुमार से मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रभारी मनीष सिसौदिया और आप के कई विधायक पहले ही अमनीत कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल और पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने भी अमनीत पी कुमार के परिजनों से मुलाकात की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।