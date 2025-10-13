IPS Puran Suicide Case: 'परिवार को मिलेगा पूरा न्याय, दोषी कितना ही प्रभावशाली...'; मेयर बोलीं- हर एंगल से हो रही जांच
चंडीगढ़ की मेयर सुमन बहमनी ने हरियाणा के दिवंगत एडीजीपी आईपीएस वाई पूरन कुमार के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। मेयर ने कहा कि सरकार इस मामले की पूरी जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मेयर सुमन बहमनी ने दिवंगत हरियाणा के एडीजीपी आईपीएस वाई पूरन कुमार को उनके चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित पर आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेयर ने उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की।
मेयर ने दिवंगत वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार को ढांढस बंधाया। मेयर ने वाई पूरण सिंह के निधन को बड़ी दुखद दुर्घटना बताते हुए कहा कि हमारी सरकार इस मामले की पूरी जांच कर रही है, अगर किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। दोषी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूरे मामले की जांच चल रही है। सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है और आईजी के नेतृत्व में एसआईटी मामले की जांच कर रही है।
मेयर ने कहा कि आईपीएस वाई पूरण कुमार न सिर्फ एक काबिल अधिकारी थे, बल्कि बेहद होनहार, संवेदनशील, समझदार और अच्छे इंसान थे। उनका परिवार लंबे समय से देश की सेवा करता आया है। हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है।
