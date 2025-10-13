IPS Puran Suicide Case: 'परिवार को मिलेगा पूरा न्याय, दोषी कितना ही प्रभावशाली...'; मेयर बोलीं- हर एंगल से हो रही जांच

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मेयर सुमन बहमनी ने दिवंगत हरियाणा के एडीजीपी आईपीएस वाई पूरन कुमार को उनके चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित पर आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेयर ने उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की।

मेयर ने दिवंगत वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार को ढांढस बंधाया। मेयर ने वाई पूरण सिंह के निधन को बड़ी दुखद दुर्घटना बताते हुए कहा कि हमारी सरकार इस मामले की पूरी जांच कर रही है, अगर किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। दोषी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूरे मामले की जांच चल रही है। सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है और आईजी के नेतृत्व में एसआईटी मामले की जांच कर रही है।