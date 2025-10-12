IPS पूरन सुसाइड केस में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का भी नाम, क्या होगा सरकार का फैसला? आज होगी कैबिनेट मीटिंग
आईपीएस पूरन आत्महत्या मामले में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का नाम आने से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। जांच में रस्तोगी का नाम सामने आने के बाद सरकार पर कार्रवाई का दबाव है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है।
राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या प्रकरण की गुत्थी सुलझाने में जुटी प्रदेश सरकार शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार की मांग के अनुरूप रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजराणिया को उनके मौजूदा पद से हटा दिया है, लेकिन पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया है।
वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार और अनुसूचित जाति के कई आईपीएस व आईएएस अधिकारी सरकार पर पुलिस महानिदेशक को भी पद से हटाने तथा दोनों अधिकारियों के विरुद्ध नामजद एफआइआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं।
आज बैठक में होगा फैसला
मंत्रिमंडल की बैठक अब रविवार को सुबह नौ बजे बुलाई गई है। हरियाणा सरकार के सामने संकट यह है कि एफआईआर में 14 रिटायर्ड व मौजूदा अधिकारियों के नाम हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के नाम का भी जिक्र है। ऐसे में यदि परिवार की मांग के हिसाब से सभी अधिकारियों के विरुद्ध चंडीगढ़ के सेक्टर-11 थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई तो अफसरशाही में विद्रोह पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार बीच का रास्ता निकालने के प्रयासों में जुटी है।
क्या बोले अन्य अधिकारी?
पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के समर्थक आईएएस व आईपीएस अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ दो अधिकारियों को मोहरा बनाने की बजाय यदि कार्रवाई की जानी है तो सभी के विरुद्ध समान रूप से हो अन्यथा जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाना चाहिये। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजराणिया को अभी कोई नई पोस्टिंग नहीं दी गई है, लेकिन उनके स्थान पर आईपीएस सुरेंद्र भौरिया को रोहतक का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।