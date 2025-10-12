IPS पूरन सुसाइड केस में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का भी नाम, क्या होगा सरकार का फैसला? आज होगी कैबिनेट मीटिंग

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या प्रकरण की गुत्थी सुलझाने में जुटी प्रदेश सरकार शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार की मांग के अनुरूप रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजराणिया को उनके मौजूदा पद से हटा दिया है, लेकिन पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया है।

वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार और अनुसूचित जाति के कई आईपीएस व आईएएस अधिकारी सरकार पर पुलिस महानिदेशक को भी पद से हटाने तथा दोनों अधिकारियों के विरुद्ध नामजद एफआइआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं।

आज बैठक में होगा फैसला मंत्रिमंडल की बैठक अब रविवार को सुबह नौ बजे बुलाई गई है। हरियाणा सरकार के सामने संकट यह है कि एफआईआर में 14 रिटायर्ड व मौजूदा अधिकारियों के नाम हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के नाम का भी जिक्र है। ऐसे में यदि परिवार की मांग के हिसाब से सभी अधिकारियों के विरुद्ध चंडीगढ़ के सेक्टर-11 थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई तो अफसरशाही में विद्रोह पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार बीच का रास्ता निकालने के प्रयासों में जुटी है।