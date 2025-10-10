आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने बढ़ाया कदम, आईजी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी की गठित
चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में जांच शुरू कर दी है। आईजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। आईएएस एसोसिएशन ने चंडीगढ़ के डीजीपी से मुलाकात की और हरियाणा के आरोपित अफसरों की गिरफ्तारी में देरी का कारण पूछा। मुख्य सचिव और गृह सचिव ने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से मिलकर संवेदना जताई। हरियाणा सरकार ने आईपीएस पूरन कुमार के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है और आवास के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा काडर के आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को जांच के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। आईजी पुष्पेन्द्र कुमारकी अध्यक्षता में छह सदस्यीय स्पेशल जांच समिति (एसआईटी) गठित कर दी है। आदेश के अनुसार, एसआईटी तुरंत प्रभाव से गठित की गई है ताकि मामले की निष्पक्ष, त्वरित और गहन जांच की जा सके। इससे पहले आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा से मुलाकात की थी। आईएएस डी सुरेश ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजराणिया की गिरफ्तारी में देरी कारण पूछा था।
वहीं, दिनभर आईपीएस पूरन कुमार के घर अफसरों और समाज के लोगों और राजनीतिक लोगों का आना-जाना लगा रहा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी औऱ गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने भी आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की और संवेदना जताई। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार अमनीत पी कुमार के परिवार से मिले। भाजपा एससी मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता, भाजपा विधायक पवन खरखौदा, पूर्व मंत्री बिशम्बर बाल्मिकी ने भी अमनीत पी कुमार से मिलकर उनके पति वाई पूर्ण कुमार के निधन पर शोक जताया।
आईपीएस पूरन कुमार के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई
हरियाणा सरकार ने आईपीएस पूरन कुमार के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस बीटबॉक्स आईएएस अमनीत पी कुमार के सरकारी आवास के बाहर रखा गया है। इसमें पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। अमनीत पी कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब संवेदना जताने आए थे तब परिवार की सुरक्षा की मांग की थी और एक पत्र भी दिया था।
एसआईटी में इनको किया गया है शामिल
-पुष्पेन्द्र कुमार, आईपीएस, आईजीपी, यूटी चंडीगढ़
-कंवरदीप कौर, आईपीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
-केएम प्रियंका, आईपीएस, एसपी/सिटी
-चरनजीत सिंह विरक, सीपीएस, डीएसपी/ट्रैफिक
-गुरजीत कौर, सीपीएस, एसडीपीओ/साउथ
-इंस्पेक्टर जयवीर सिंह राणा, एसएचओ थाना सेक्टर-11 (वेस्ट)
