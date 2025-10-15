Language
    आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस: परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत; आज होगा अंतिम संस्कार

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:35 AM (IST)

    चंडीगढ़ से खबर है कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में, परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे होगा। इस बीच, एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या ने मामले को और उलझा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में आईपीएस और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब दोतरफा जांच होगी।

    आईपीएस पूरन कुमार का परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत, आज होगा अंतिम संस्कार।

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में तमाम विवाद के बाद आखिरकार पोस्टमार्टम को लेकर उनके परिवार ने सहमती दे दी है। बुधवार को शाम को करीब 4 बजे आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हो सकता है।

    बता दें कि आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद रोहतक में एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या से गुत्थी और उलझ गई है। आत्महत्या से पहले जारी वीडियो में संदीप लाठर ने आईपीएस और उनकी आईएएस पत्नी अमनीत कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही जांच की दिशा भी बदल गई है। अब दोतरफा जांच होगी, जिससे वाई पूरन कुमार के परिवार के मुश्किलें बढ़नी तय हैं।