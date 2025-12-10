Language
    IPS पूर्ण कुमार सुसाइड केस की जांच पर उठे सवाल, 60 दिन बाद भी चार्जशीट नहीं, SIT ने कोर्ट में सौंपी प्रोग्रेस रिपोर्ट

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:58 AM (IST)

    हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के आत्महत्या मामले में एसआईटी जांच जारी है। 60 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, केवल प्रोग्रेस रिपोर्ट ...और पढ़ें

    आईपीएस पूर्ण कुमार ने फाइनल नोट में जिन अधिकारियों के नाम लिखे थे, उन्हें अब तक नोटिस जारी नहीं किया गया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के आत्महत्या मामले में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) की जांच पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जांच के 60 दिन पूरे होने के बाद भी एसआईटी जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। अदालत में केवल प्रोग्रेसिव रिपोर्ट सौंपी है।

    एसआईटी की ओर से बताया गया है कि बीते दो महीनों में 32 लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं। इन गवाहों में केस से संबंधित कर्मचारी और मामले से जुड़े कुछ स्वतंत्र गवाह शामिल बताए गए हैं।

    एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हरियाणा पुलिस से कई महत्वपूर्ण रिकाॅर्ड, आधिकारिक दस्तावेज और फाइल नोटिंग्स मांगी हैं।

    इन दस्तावेजों को केस की दिशा तय करने के लिए बेहद अहम बताया गया है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने कुछ डिजिटल डेटा, काॅल डिटेल रिकाॅर्ड और विभागीय संचार से जुड़े कागजात भी तलब किए हैं, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।

    सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एसआईटी ने पूर्ण कुमार के आत्महत्या करने के बाद मिले फाइनल नोट में जिन अधिकारियों के नाम लिखे थे, उन्हें अब तक नोटिस जारी नहीं किया गया। न ही उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है।