    पंच तत्व में विलीन हुए IPS पूरन कुमार, दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि; मौत के 9 दिन बाद आज हुआ था पोस्टमॉर्टम

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:55 PM (IST)

    दिवंगत IPS पूरन कुमार पंच तत्व में विलीन हो गए। उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनकी मृत्यु के नौ दिन बाद पोस्टमॉर्टम किया गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन से पुलिस विभाग में शोक की लहर है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।

    IPS पूरन कुमार के अंतिम संस्कार के दौरान पत्नी अमनीत कुमार (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। सुसाइड के नौ दिन बाद बुधवार को IPS पूरन कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। चंडीगढ़ सेक्टर-25 स्थित क्रिमेशन ग्राउंड में उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। परिवार की सहमति के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी आखिरी यात्रा में कई लोगों ने शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दी।

    इस मौके पर उनकी पत्नी अमनीत कुमार भी मौजूद थी। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके सुसाइड के बाद परिवार की मांग थी कि जब तक इस केस में कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

    वहां उन्हें पुलिस की टुकड़ी ने सलामी दी और बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस-प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आइपीएस की दोनों बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी।

    IPS पूरन कुमार के अंतिम संस्कार में मौजूद रहे ये लोग

    मौके पर आइपीएस की आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के साथ कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण लाल पंवार, श्याम सिंह राणा और कृष्ण कुमार बेदी, एसीएस गृह डा. सुमिता मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, नवनियुक्त डीजीपी ओपी सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

    अंबाला शहर के कांग्रेस विधायक निर्मल सिंह, थानेसर के कांग्रेस विधायक एवं पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा और मुलाना की कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने श्रद्धांजलि दी।

    इससे पहले सुबह पूरन कुमार के सुसाइड के नौवें दिन चंडीगढ़ पीजीआइ में उनका पोस्टमार्टम हुआ। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। इस पूरी प्रक्रिया में चार घंटे का समय लगा। वाई पूरन कुमार ने सात अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित निजी आवास पर खुद को गोली मार ली थी।

    ASI अधिकारी ने IAS पूरन कुमार पर लगाए थे गंभीर आरोप

    बता दें कि आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद रोहतक में एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या से गुत्थी और उलझ गई है। आत्महत्या से पहले जारी वीडियो में संदीप लाठर ने आईपीएस और उनकी आईएएस पत्नी अमनीत कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही जांच की दिशा भी बदल गई है। अब दोतरफा जांच होगी, जिससे वाई पूरन कुमार के परिवार के मुश्किलें बढ़नी तय हैं।