IAS पत्नी जापान दौरे पर, इधर IPS पति पूरन कुमार ने गोली मारकर किया सुसाइड, कई बड़े अधिकारियों से रहे हैं विवाद

हरियाणा काडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की चंडीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राथमिक सूचना के अनुसार उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या की है। वे पीटीसी सुनारिया (रोहतक) में आईजी के पद पर कार्यरत थे। वाई पूरन कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कई अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला था।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा काडर के वर्ष 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित निवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राथमिक सूचना के मुताबिक उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या की है। चंडीगढ़ के एसएसपी मौके पर पहुंच गये हैं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडीजीपी रैंक के वाई पूरन कुमार फिलहाल पीटीसी सुनारिया (रोहतक) में आईजी के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले उन्हें आईजी रोहतक के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन वे इस पद पर ज्यादा समय नियुक्त नहीं रह सके।

वाई पूरन कुमार को आईजी रोहतक के पद पर लंबे समय बाद नियुक्ति मिली थी। इस नियुक्ति से पहले वह गैर महत्व के पदों पर कार्यरत रहे हैं। उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। हरियाणा के मौजूदा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद और पूर्व डीजीपी मनोज यादव के खिलाफ उन्होंने कई बार मोर्चा खोला।

वाई पूरन कुमार ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल के खिलाफ भी चुनाव आयोग को शिकायत कर दी थी। उनका आरोप था कि आईएएस अनुराग अग्रवाल जातिगत मामलों को देखते हुए अफसरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। केवल अनुसूचित जाति के अफसरों को बदला जा रहा है, लेकिन स्वर्ण जाति के अफसरों को नहीं बदला जा रहा है।

वाई पूरन कुमार ने वर्ष 2022 में तत्कालीन गृह सचिव राजीव अरोड़ा पर भेदभावपूर्ण तरीका अपनाकर पूर्व डीजीपी मनोज यादव के पक्ष में जांच रिपोर्ट देने का आरोप भी लगाया था। यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी पहुंचा।