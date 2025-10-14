ASI संदीप की सुसाइड से उलझी पूरन सुसाइड मामले की गुत्थी, मुश्किल में IPS का परिवार; जांच की दिशा भी बदली

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भ्रष्टाचार के मामले में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद रोहतक में एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या से गुत्थी और उलझ गई है। आत्महत्या से पहले जारी वीडियो में संदीप लाठर ने आईपीएस और उनकी आईएएस पत्नी अमनीत कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

इसके साथ ही जांच की दिशा भी बदल गई है। अब दोतरफा जांच होगी, जिससे वाई पूरन कुमार के परिवार के मुश्किलें बढ़नी तय हैं। आरोप-प्रत्यारोपों के बीच सच्चाई को सामने लाना हरियाणा सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। आठ दिन में दो आत्महत्याओं ने पुलिस विभाग को हिला कर रख दिया है। पहले वाई पूरन कुमार और अब एएसआइ संदीप लाठर की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों आत्महत्याओं के तार एक ही रिश्वत कांड से जुड़े हुए हैं।

जांच में यह सामने लाना किसी चुनौती से कम नहीं है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। वाई पूरन कुमार की आत्महत्या की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने छह सदस्यीय एसआइटी बनाई है, जबकि एएसआइ संदीप लाठर की आत्महत्या जांच के लिए भी हरियाणा सरकार एसआइटी बना सकती है। मामला नहीं सुलझा तो पूरे केस की जांच सीबीआइ को दी जा सकती है। छह अक्टूबर को रोहतक में संदीप लाठर ने ही वाई पूरन कुमार के पीएसओ सुशील को ढाई लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।