'इतने बड़े अफसर को इंसाफ नहीं मिला तो...', IPS पूरन कुमार मामले में सियासी पारा हाई, विपक्ष ने सरकार को घेरा

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या पर राजनीतिक पारा चढ़ने के साथ ही दलित संगठन भी लामबंद हो गए हैं। शनिवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र, पार्टी महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा तथा सांसद दीपेंद्र हुडडा और वरुण मुलाना, पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं वर्तमान में विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई, विधायक गीता भुक्कल और शकुंतला खटक सहित पार्टी के कई विधायकों ने आईएएस अमनीत पी कुमार के निवास पर न्याय की लड़ाई में साथ होने का भरोसा दिलाया।



वहीं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कृष्ण लाल पंवार अधिकारियों की टीम के साथ पीड़ित परिवार को शव के पोस्टमार्टम के लिए मनाने में जुटे रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज और पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा तथा ओमप्रकाश धनखड़ सहित अन्य नेताओं ने भी परिवार से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया।



सांसद दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौ. उदयभान की अगुवाई में सांसद वरुण मुलाना, विधायक गीता भुक्कल, निर्मल सिंह, शकुंतला खटक, नरेश सेलवाल, रामकरण काला, देवेंद्र हंस और पूजा मुलाना के सााथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदीप नरवाल, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव राजकुमार वाल्मीकि, पूर्व विधायक लहरी सिंह और हरियाणा कांग्रेस के एससी विभाग के चेयरमैन मनोज बागड़ी आईएएस पी अमनीत कुमार के निवास पर पहुंचे।



कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी द्वारा भेजे शोक संवेदना पत्र को पढ़ते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो पूरी जांच होनी चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकार सुनिश्चित करे कि परिवार को न्याय मिले और इसमें देरी न हो। न्याय होता हुआ दिखे और कोई भी जांच प्रभावित न कर पाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी तक की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं है। इतने वरिष्ठ और होनहार आईपीएस अधिकारी को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा होगा।

इस दौरान कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र दोनों एक साथ अमनीत पी कुमार से मिलने के लिए गये। उनके साथ विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई भी थे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर दलितों की सुरक्षा नहीं कर पाने का आरोप लगाया है।

इतने बड़े अधिकारी को इंसाफ नहीं मिल सकता तो किसे न्याय मिलेगा: सुरजेवाला वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस आत्महत्या ने सारे समाज और देश की आत्मा को झकझोर दिया है। जब इतने बड़े अधिकारी को इंसाफ नहीं मिल सकता तो किसको न्याय मिलेगा।

उन्होंने सवाल दागा कि क्या कारण है कि एडीजीपी रैंक के अधिकारी पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते। उन्हें पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं मिलती। व्यवस्थागत व जातिगत भेदभाव के चलते मजबूरन आत्महत्या का शिकार बनना पड़ता है।

राजनीति न करे विपक्ष: रामबिलास शर्मा हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह समय राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि संवेदना प्रकट करने का है। यदि स्वर्गीय अधिकारी के परिवार के साथ कोई अन्याय हुआ है तो सरकार न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

मनुवादी सोच के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद हुए पूरन कुमार: चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने परिजनों से मुलाकात के बाद कहा कि पूरन कुमार ने आत्महत्या नहीं की। वे देश के गरीबों, दलितों, किसानों और पिछड़े वर्गों के हक की लड़ाई में मनुवादी सोच के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद हुए हैं।

दोषियों को कड़ी सजा मिले: मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिवार को हार्दिक संवेदना जताईं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच तभी संभव है जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में: रावण नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि आज पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है। जब न्याय देने वाले ही आरोप के घेरे में हो तो पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है। यह सिस्टम अपने होनहार आईपीएस अधिकारी को भी न्याय नहीं दिलवा पाया।