Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दोषी को बख्शा नहीं जाएगा...', IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में हरियाणा सरकार सख्त, परिजनों को दिया न्याय का आश्वासन

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:18 PM (IST)

    आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस टीम हर पहलू पर ध्यान दे रही है और सबूत इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। परिवार और सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता चल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    IPS वाई पूरन कुमार और हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पंचकूला। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में नायब सरकार ने जांच तेज कर दी है। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परिवार से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है।

    उन्होंने इस मामले में संवेदनशीलता और तत्परता से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार से मुलाकात कर यह भरोसा दिलाया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष रहेगी। सीएम की मुलाकात में औपचारिकता नहीं, बल्कि शांत संवाद और सुनने का भाव ज्यादा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले हरियाणा सीएम ने पंचकूला में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए इस मामले को लेकर कहा था कि यह बेहद दुखद हादसा है। सरकार इसकी गहराई से जांच करवाएगी और दोषी को सजा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

    न्यायिक प्रक्रिया पर कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए हरियाणा के डीजीपी अवकाश पर चले गए हैं और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश सिंह को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। रोहतक के एसपी का भी तबादला किया गया है।

    परिजनों को मनाने में जुटी सरकार

    हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या प्रकरण में प्रदेश सरकार परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए मनाने में जुटी है। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मोर्चा संभाल लिया और वाई पूरन कुमार के स्वजन खासकर उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करने के प्रयास तेज कर दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से बात की और उनसे इस प्रकरण में पूरी जानकारी हासिल की।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से चर्चा करने के बाद राज्यपाल से बात की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लूभट्टी विक्रमार्का ने अमनीत पी कुमार के स्वजन से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू और कृष्णपाल गुर्जर ने विवाद के जल्दी समाधान की उम्मीद जताई है।