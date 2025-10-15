Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आईपीएस पूरन कुमार को अंतिम विदाई, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि, भावुक हुई आईएएस अमनीत कुमार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:57 PM (IST)

    हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार का राजकीय सम्मान के साथ चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनकी पत्नी आईएएस अमनीत और बेटियां भावुक हो गईं। बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस अफसर और जवान मौजूद रहे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा काडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार को वीरवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।  सेक्टर-25 स्थित श्मशानघाट में उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार भावुक हो गई। परिवार वालों ने उन्हें संभाला। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपनी आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 अफसरों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। तब से लेकर उनके शव के पोस्टमार्टम को लेकर पेच फंसा हुआ था। उनकी पत्नी और परिवार के लोग आरोपित अफसरों पर कार्रवाई के लिए अड़े थे।

    रोहतक में एएसआई संदीप कुमार के आत्महत्या के बाद इस मामले में नया मोड़ आया। उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नौवें दिन वीरवार को परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुआ। पीजीआई में हुए पोस्टमार्टम के बाद करीब तीन बजे पूरन कुमार का शव उनके सेक्टर-24 स्थित आवास पर ले जाया गया। यहां से उनकी अंतिम यात्रा निकली गई और चार बजे के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। 