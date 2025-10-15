आईपीएस पूरन कुमार को अंतिम विदाई, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि, भावुक हुई आईएएस अमनीत कुमार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा काडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार को वीरवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सेक्टर-25 स्थित श्मशानघाट में उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार भावुक हो गई। परिवार वालों ने उन्हें संभाला।

पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपनी आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 अफसरों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। तब से लेकर उनके शव के पोस्टमार्टम को लेकर पेच फंसा हुआ था। उनकी पत्नी और परिवार के लोग आरोपित अफसरों पर कार्रवाई के लिए अड़े थे।