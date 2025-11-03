किसानों की समस्याओं पर कई जिलों में इनेलो का विरोध प्रदर्शन, जलभराव-घोटाले पर अभय चौटाला का क्या अल्टीमेटम ?

इस दौरान धान घोटाले के आरोप लगाए गए। इनेलो नेताओं ने कहा कि हरियाणा में यहां के किसानों का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश से गाड़ियां मंगवाकर उनकी खरीद की जा रही है।



इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने रोहतक, इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने जींद एवं कैथल, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेर सिंह बडशामी ने कुरूक्षेत्र, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती ने अंबाला, संगठन सचिव उमेद लोहान ने हिसार, डबवाली से विधायक आदित्य देवीलाल ने सिरसा और इनेलो महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने फतेहाबाद में धरने प्रदर्शनों की अगुवाई की।



रोहतक में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भारी बारिश की वजह से पूरे प्रदेश में किसानों की फसल बर्बाद हुई। लगातार प्रदेश की भाजपा सरकार से आग्रह किया गया कि किसान के खेतों में खड़ा पानी निकाला जाए और किसानों को बर्बाद हुई फसल का प्रति एकड़ 50 हजार रूपये मुआवजा दिया जाए ताकि किसान अपनी अगली फसल की बुआई कर सकें। चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की सुध लेने की बजाय बिहार चुनाव में व्यस्त हो गई।



अभय सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार को एक सप्ताह का समय दिया गया है, ताकि सरकार जलभराव के पानी की निकासी, बर्बाद हुई फसलों का 50 हजार रूपए प्रति एकड़ मुआवजा, मंडियों में धान और बाजरे की फसल जो कम दामों पर खरीदी गई है, उसकी भरपाई करने जैसी मांगों को माने अन्यथा पार्टी और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।