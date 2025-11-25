Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News: कालका के तरुण चौधरी का INI-CET एग्जाम में कमाल, ऑल इंडिया स्तर पर पाया दूसरा रैंक

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:21 PM (IST)

    कालका के तरुण चौधरी ने INICET परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दिल्ली में इंटर्नशिप कर रहे तरुण को उनकी इस उपलब्धि पर शिवालिक विकास मंच ने शिवालिक गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर मंच के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    तरुण ने ऑल इंडिया स्तर पर पाया दूसरा रैंक (फाइल फोटो)


    संस, कालका। कालका निवासी और दिल्ली में इंटर्नशिप कर रहे डा. तरुण चौधरी ने आइएनआइसीईटी परीक्षा के परिणामों में शानदार प्रदर्शन करते हुए आल इंडिया स्तर पर दूसरा रैंक हासिल कर कालका का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि के मद्देनजर शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंसल एडवोकेट ने मंच के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें शिवालिक गौरव अवार्ड से सम्मानित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अवसर पर गुरु प्यारा डोड, विनोद घावरी, चौधरी हंसराज, चौधरी मदनलाल राजीपुर, अछरू राम, बीडीसी मेंबर मनदीप, पार्षद कृष्ण बिट्टू, धर्मपाल, लाल सिंह वासुदेवपुर, भागचंद, अवतार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

     