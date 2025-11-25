Haryana News: कालका के तरुण चौधरी का INI-CET एग्जाम में कमाल, ऑल इंडिया स्तर पर पाया दूसरा रैंक

संस, कालका। कालका निवासी और दिल्ली में इंटर्नशिप कर रहे डा. तरुण चौधरी ने आइएनआइसीईटी परीक्षा के परिणामों में शानदार प्रदर्शन करते हुए आल इंडिया स्तर पर दूसरा रैंक हासिल कर कालका का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि के मद्देनजर शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंसल एडवोकेट ने मंच के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें शिवालिक गौरव अवार्ड से सम्मानित किया।