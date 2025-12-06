Language
    पंचकूला में पहुंच रहे ISRO और DRDO के वैज्ञानिक, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, दशहरा ग्राउंड हाई-टेक सुरक्षा जोन में तब्दील

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:52 PM (IST)

    पंचकूला में 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित हो रहे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ...और पढ़ें

    सुरक्षा इंतजामों की जानकारी लेती डीसीपी सृष्टि गुप्ता।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-5 स्थित दशहरा ग्राउंड में 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित हो रहे 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिक पहुंच रहे हैं। फेस्टिवल के सुचारु संचालन और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंचकूला पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं।

    पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को बहु-स्तरीय बनाते हुए पूरे परिसर को हाई-टेक सर्विलांस और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ कवर किया है। फेस्टिवल स्थल और आसपास के क्षेत्रों में कुल 420 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा की निगरानी के लिए तैनात किया है।

    डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता, डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन, पांच एसीपी, और 13 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी स्वयं स्थिति की माॅनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा तंत्र को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसके तहत 320 पुलिसकर्मी फेस्टिवल परिसर के अंदर और 100 पुलिसकर्मी बाहरी क्षेत्रों, पार्किंग और एंट्री-एग्जिट जोन में सुरक्षा दायित्व संभाल रहे हैं।

    सीसीटीवी कैमरों से नजर

    डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पूरे आयोजन स्थल को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। परिसर के अंदर 328 सीसीटीवी कैमरे, जबकि बाहर 58 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो लगातार गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। बाहरी क्षेत्र में 10 सोलर कैमरे भी स्थापित किए गए हैं।

    सुरक्षा संचालन को बेहतर समन्वय देने के लिए तीन कोर्डिनेशन रूम बनाए हैं, जहां से सभी गतिविधियों पर रियल-टाइम निगरानी रखी जा रही है। भीड़ की स्थिति को देखते हुए मौके पर तीन ईआरवी, छह राइडर और दो विशेष पीसीआर वाहनों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

    साइंस फेस्टिवल की मेजबानी पंचकूला के लिए गर्व की बात

    डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने कहा कि 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की मेजबानी करना पंचकूला के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में छात्र, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और आम नागरिक इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तैयारी की है। उन्होंने आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि सभी प्रतिभागी, विशेषकर छात्र, इस वैज्ञानिक महाकुंभ से अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ पूरे क्षेत्र की सर्विलांस के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो।