पंचकूला में Science Festival का मंच तैयार, Six to Nine देशभर से वैज्ञानिक, शोधकर्ता, छात्र और इनोवेटर्स जुटेंगे

राजेश मलकानियां, पंचकूला। 6 से 9 दिसंबर आयोजित होने वाला 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (आईआईएसएफ-2025) का मंच तैयार हो चुका है। इस बार पंचकूला विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी का केंद्र बनेगा। “विज्ञान से समृद्धि: आत्मनिर्भर भारत के लिए” थीम पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव में देशभर से वैज्ञानिक, शोधकर्ता, छात्र, इनोवेटर्स और इंडस्ट्री विशेषज्ञ शामिल होंगे।

आईआईएसएफ के लिए कर्टेन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस मेगा साइंस इवेंट की मुख्य रूपरेखा पेश की गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से विभिन्न केंद्रीय विज्ञान विभागों के सहयोग से आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और उन्हें विज्ञान आधारित नवाचारों की ओर प्रेरित करना रहा।

महान वैज्ञानिकों को समर्पित विशेष कक्षाएं इस वर्ष फेस्टिवल में भारत के महान वैज्ञानिकों जैसे आर्यभट्ट, प्रो. पीआर पिस्ट्रॉय, होमी जहांगीर भाभा, कल्पना चावला, जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, प्रफुल्ल चंद्र रॉय और सीवी रमन को समर्पित अलग-अलग कक्षाएं चलाई जाएंगी।

इन कक्षाओं में विशेषज्ञ प्रोफेसर विद्यार्थियों को इनोवेशन, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल साइंस ट्रेंड और उभरती तकनीकों के बारे में जागरूक करेंगे। मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने बताया कि युवा प्रतिभागियों के लिए इस बार कई विशेष कार्यक्रम रखे जा रहे हैं।