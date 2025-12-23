हरियाणा में 9 की जगह 10 घंटे काम, ओवरटाइम 50 से बढ़ाकर किए गए 156 घंटे; मजदूरों ने आंदोलन की दी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मजदूर संगठन सीटू ने हरियाणा विधानसभा में पारित नए कानून का विरोध किया है, जिसमें दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम के घंटे नौ से बढ़ाकर 10 घंटे किए गए हैं। तीन महीने में ओवरटाइम के घंटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 156 घंटे करने के फैसले को भी गलत बताते हुए सीटू नेताओं ने दावा किया है कि इससे श्रमिकों के शोषण का रास्ता खुल जाएगा।

सीटू के प्रदेश महासचिव जय भगवान ने आरोप लगाया कि यह सब पूंजीपतियों और कारपोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व महासचिव कृष्ण कुमार नैन ने कहा कि नए कानून को तुरंत वापस लिया जाए। मजदूर और कर्मचारी संगठनों की ओर से मजदूर विरोधी फैसले के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा।

लांबा ने कहा कि कानून में संशोधन की आड़ में लाखों मजदूरों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पहले ही 29 श्रम कानूनों को खत्म करके चार लेबर कोड्स 21 नवंबर को लागू कर दिए थे। इन्हें वापस कराने के लिए भी देश के मजदूर और कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं।