हरियाणा के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, बदल गया अटेंडेंस नियम; अब ऐसे लगेगी हाजिरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की फरलो और गैरहाजिरी को रोकने के लिए आधार आधारित फेस रिकाग्निशन हाजिरी लगाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग की ओर से फेस रिकाग्निशन हाजिरी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के पास रिपोर्ट पहुंच रही थी कि काफी संख्या में कर्मचारी समय से कार्यालयों में नहीं आते, जिस कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है।



शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के तहत सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालयों में बैठकर ही दैनिक कार्य को निपटाएंगे। इसी सिस्टम के तहत हाजिरी प्रणाली को अपग्रेड किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निर्देशों की उल्लंघना किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फेस रिकाग्निशन उपस्थिति दर्ज करने के लिए विशेष साफ्टवेयर तैयार किया है, जो आधार के आरडी आथेंटिकेशन सिस्टम से पूरी तरह इंटीग्रेटेड है।



इस नई प्रणाली से कर्मचारियों की उपस्थिति अधिक पारदर्शी, सटीक और रियल-टाइम डेटा पर आधारित होगी। इसके लिए दिशा-निर्देश हरियाणा अटेंडेंस पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए हैं। शिक्षा विभाग का यह फैसला हाजिरी सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शिता में बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।