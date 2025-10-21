हरियाणा: ICICI बैंक में चोरी का प्रयास, स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार में ड्रिल से किया छेद; CCTV में वारदात कैद 

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-27 स्थित आइसीआइसीआई बैंक में सोमवार देर रात एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैंक के स्ट्रांग रूम में सेंध लगाने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि समय रहते बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने ड्रिल मशीन की आवाज सुनकर उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया, जिससे बड़ी वारदात टल गई। घटना की जानकारी बैंक के मैनेजर वेद प्रकाश ने पुलिस को दी।

वेद प्रकाश ने बताया कि सोमवार रात करीब 11:50 बजे बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ओमपाल ने फोन कर जानकारी दी कि बैंक के अंदर से ड्रिल मशीन जैसी आवाज आ रही है। इस सूचना पर बैंक के जोनल सिक्योरिटी मैनेजर और कंट्रोल रूम को अलर्ट किया गया और बैंक स्टाफ के साथ-साथ पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची।

जैसे ही बैंक का शटर खोला गया और तलाशी ली गई, पाया गया कि बेसमेंट में बने स्ट्रांग रूम की दीवार में ड्रिल मशीन से छेद कर काटने की कोशिश की गई थी। बैंक के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया, जिसने नीली पैंट, ग्रे जैकेट और लाल रंग के कपड़े से अपना मुंह ढंक रखा था। शिकायत के आधार पर थाना चंडीमंदिर में एफआइआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 305, 331(4), और 62 के तहत मामला दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और अज्ञात आरोपित की तलाश जारी है।

पीछे का शटर काटकर अंदर घुसा वह व्यक्ति पीछे के शटर से बैंक में दाखिल हुआ और ड्रिल मशीन से स्ट्रोब रूम की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि बैंक के पिछले हिस्से में लगे शटर को कटर से काटा गया था और लोहे की जाली को भी तोड़ा गया था।