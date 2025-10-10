Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में IAS डी सुरेश कि एंट्री, बोले- चंडीगढ़ के डीजीपी से मिलकर हरियाणा के डीजीपी कपूर की गिरफ्तारी में देरी का कारण पूछूंगा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:04 PM (IST)

    एडीजीपी पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में आईएएस डी. सुरेश की एंट्री हुई है। उन्होंने चंडीगढ़ के डीजीपी से मिलकर डीजीपी कपूर की गिरफ्तारी में हो रही देरी का कारण जानने की बात कही है। डी. सुरेश ने मामले की तह तक जाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    चंडीगढ़ में आईएएस पी अमनीत के घर के बाहर इकट्ठा हुए लोग।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस एडीजीपी पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में आईएएस डी. सुरेश खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने पूरन कुमार के परिवार वालों से मुलाकात की और कहा कि वे इस मामले में चंडीगढ़ के डीजीपी से मिलेंगे और उनसे हरियाणा के डीजीपी कपूर की गिरफ्तारी में देरी का कारण पूछेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वे हर परिस्थिति का सामना करेंगे। शुक्रवार को अनुसूचित जाति के लोग आईपीएस पूरन कुमार के चंडीगढ़ स्थित आवास पर एकजुट हुए थे। समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पूरन कुमार की पत्नी आईएएस पी अमनीत कुमार को मुसीबत की इस घड़ी में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। इसी दौरान डी सुरेश कुमार ने अपनी बात रखी। 