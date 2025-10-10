आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में IAS डी सुरेश कि एंट्री, बोले- चंडीगढ़ के डीजीपी से मिलकर हरियाणा के डीजीपी कपूर की गिरफ्तारी में देरी का कारण पूछूंगा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस एडीजीपी पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में आईएएस डी. सुरेश खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने पूरन कुमार के परिवार वालों से मुलाकात की और कहा कि वे इस मामले में चंडीगढ़ के डीजीपी से मिलेंगे और उनसे हरियाणा के डीजीपी कपूर की गिरफ्तारी में देरी का कारण पूछेंगे।

उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वे हर परिस्थिति का सामना करेंगे। शुक्रवार को अनुसूचित जाति के लोग आईपीएस पूरन कुमार के चंडीगढ़ स्थित आवास पर एकजुट हुए थे। समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पूरन कुमार की पत्नी आईएएस पी अमनीत कुमार को मुसीबत की इस घड़ी में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। इसी दौरान डी सुरेश कुमार ने अपनी बात रखी।