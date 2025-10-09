'मर्डर जैसी पति की आत्महत्या', CM नायब से बोलीं IAS पत्नी; IPS पूरन ने 16 अधिकारियों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

पीटीसी सुनारिया के आइजी वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट में जिन 16 उच्च अधिकारियों के नाम शामिल हैं, उनके विरुद्ध एफआइआर, विभागीय कार्रवाई अथवा जांच के तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एडवोकेट जनरल से राय ली है। पुलिस के लिए इतने अधिकारियों के विरुद्ध एकसाथ कार्रवाई करना किसी चुनौती से कम नहीं है।

उन्हें पदों से हटाने के आदेश किसी भी जारी हो सकते हैं। वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार ने मुख्यमंत्री से कहा है कि उनके पति का सुसाइड नहीं, बल्कि यहे कत्ल जैसा है। अपनी बात कहते हुए अमनीत पी कुमार कई बार आक्रोशित नजर आई। हरियाणा के एडीजीपी रैंक के सीनियर आइपीएस अधिकारी ओपी सिंह को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया जा सकता है। ओपी सिंह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं। फिलहाल उनके पास हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन और एफएसएल मधुबन के निदेशक का कार्यभार है।

मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल की राय लेने के साथ ही मुख्य सचिव, गृह सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजराणिया को छुट्टी पर भेजा जा सकता है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के 2001 बैच के सीनियर आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार द्वारा रिवाल्वर से आत्महत्या करने के मामले में सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। जापान दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां वाई पूरन कुमार की आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया, वहीं पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर से जवाब तलब किया है।

वाई पूरन कुमार की आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार की मुख्य मांग हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजराणिया के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने की मांग है। अमनीत कुमार ने हालांकि सुसाइड नोट में शामिल बाकी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार व निलंबित करने की मांग की है, लेकिन कार्रवाई होने तक उन्होंने अपने पति का पोस्टमार्टम तक कराने से मना कर दिया है। जापान से चंडीगढ़ लौटते ही मुख्यमंत्री नायब सैनी से एयरपोर्ट में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मुलाकात की और उन्हें पूरी स्थिति की जानकारी दी।



मुख्यमंत्री को बताया गया कि रोहतक में एक शराब ठेकेदार ने पुलिसकर्मी के विरुद्ध मंथली मांगने की लिखित शिकायत दी थी, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूछताछ में उसने रोहतक के तत्कालीन आइजी वाई पूरन कुमार के विरुद्ध भी बयान दिए।

मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों, मुख्य सचिव व गृह सचिव के साथ मीटिंग करने के बाद दोबारा पुलिस महानिदेशक व एडवोकेट जनरल को बुलाया। मीटिंग खत्म होने के बाद पुलिस महानिदेशक कपूर ही सबसे पहले बाहर निकले। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजने के लिए राजी कर लिया है, ताकि अधिकारियों में किसी तरह का आक्रोश पैदा न हो सके।

वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट में 16 अधिकारियों पर गंभीर आरोप हालांकि पुलिस महानिदेशक ने मुख्यमंत्री को स्पष्ट कह दिया कि उनका इस मामले में कोई दोष नहीं है। सुसाइड नोट में कई अधिकारियों के नाम हैं। नागरिक उड्डयन विभाग एवं विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत कुमार के निवास पर शोक जताने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाया।