'मर्डर जैसी पति की आत्महत्या', CM नायब से बोलीं IAS पत्नी; IPS पूरन ने 16 अधिकारियों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप
हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर से जवाब तलब किया है और रोहतक के एसपी को छुट्टी पर भेजने की संभावना है। मृतक की पत्नी ने इसे हत्या बताते हुए डीजीपी और एसपी के खिलाफ एफआईआर की मांग की है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के 2001 बैच के सीनियर आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार द्वारा रिवाल्वर से आत्महत्या करने के मामले में सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। जापान दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां वाई पूरन कुमार की आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया, वहीं पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर से जवाब तलब किया है।
मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल की राय लेने के साथ ही मुख्य सचिव, गृह सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजराणिया को छुट्टी पर भेजा जा सकता है।
उन्हें पदों से हटाने के आदेश किसी भी जारी हो सकते हैं। वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार ने मुख्यमंत्री से कहा है कि उनके पति का सुसाइड नहीं, बल्कि यहे कत्ल जैसा है। अपनी बात कहते हुए अमनीत पी कुमार कई बार आक्रोशित नजर आई।
हरियाणा के एडीजीपी रैंक के सीनियर आइपीएस अधिकारी ओपी सिंह को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया जा सकता है। ओपी सिंह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं। फिलहाल उनके पास हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन और एफएसएल मधुबन के निदेशक का कार्यभार है।
पीटीसी सुनारिया के आइजी वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट में जिन 16 उच्च अधिकारियों के नाम शामिल हैं, उनके विरुद्ध एफआइआर, विभागीय कार्रवाई अथवा जांच के तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एडवोकेट जनरल से राय ली है। पुलिस के लिए इतने अधिकारियों के विरुद्ध एकसाथ कार्रवाई करना किसी चुनौती से कम नहीं है।
वाई पूरन कुमार की आइएएस पत्नी अमनीत पी कुमार की मुख्य मांग हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजराणिया के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने की मांग है।
अमनीत कुमार ने हालांकि सुसाइड नोट में शामिल बाकी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार व निलंबित करने की मांग की है, लेकिन कार्रवाई होने तक उन्होंने अपने पति का पोस्टमार्टम तक कराने से मना कर दिया है। जापान से चंडीगढ़ लौटते ही मुख्यमंत्री नायब सैनी से एयरपोर्ट में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मुलाकात की और उन्हें पूरी स्थिति की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री को बताया गया कि रोहतक में एक शराब ठेकेदार ने पुलिसकर्मी के विरुद्ध मंथली मांगने की लिखित शिकायत दी थी, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूछताछ में उसने रोहतक के तत्कालीन आइजी वाई पूरन कुमार के विरुद्ध भी बयान दिए।
मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों, मुख्य सचिव व गृह सचिव के साथ मीटिंग करने के बाद दोबारा पुलिस महानिदेशक व एडवोकेट जनरल को बुलाया।
मीटिंग खत्म होने के बाद पुलिस महानिदेशक कपूर ही सबसे पहले बाहर निकले। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजने के लिए राजी कर लिया है, ताकि अधिकारियों में किसी तरह का आक्रोश पैदा न हो सके।
वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट में 16 अधिकारियों पर गंभीर आरोप
हालांकि पुलिस महानिदेशक ने मुख्यमंत्री को स्पष्ट कह दिया कि उनका इस मामले में कोई दोष नहीं है। सुसाइड नोट में कई अधिकारियों के नाम हैं। नागरिक उड्डयन विभाग एवं विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव अमनीत कुमार के निवास पर शोक जताने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाया।
यहीं पर मुख्यमंत्री और अमनीत कुमार की करीब सवा घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने पति वाई पूरन कुमार के मानसिक, जातिगत व व्यक्तिगत उत्पीड़न की पूरी जानकारी दी। बता दें कि छह अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने अपने पीएसओ की रिवाल्वर से गोली मारकर सेक्टर 11 स्थित प्राइवेट आवास पर आत्महत्या कर ली थी और आठ पेज का सुसाइड नोट छोड़ दिया था, जिसमें 16 अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन पर उत्पीड़न करने के आरोप हैं।
मुख्यमंत्री ने दिलाया न्याय का भरोसा
मुख्यमंत्री ने वाई पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करने के बाद कहा कि उनके साथ न्याय होगा। अमनीत कुमार ने सीएम को जानकारी दी कि उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 थाने में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजराणिया के खिलाफ शिकायत दे रखी है। उन्होंने उनके पति का उत्पीड़न किया, जातिगत भेदभाव किया और उन्हें प्रताड़ित किया।
उनके पति को एससी-एसटी समुदाय से होने के कारण जातिसूचक गालियां दी गईं और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। इसलिए उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और कृष्ण पंवार भी अमनीत पी कुमार के आवास पर सांत्वना देने पहुंचे थे। इस दौरान राजनेताओं व अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है।
