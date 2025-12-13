'प्रधान पति' की संस्कृति पर मानवाधिकार आयोग सख्त, महिलाओं की जगह पति, भाई और बेटा नहीं ले सकते फैसले

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अधिकतर पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों की जगह पुरुष रिश्तेदार 'चौधर' चलाते हैं। विकास कार्यों से लेकर बैठकों तक में महिलाओं की जगह पति, भाई या बेटा सहित अन्य पुरुष प्रतिनिधि फैसले ले रहे हैं, जिस पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है।

'प्रधान पति' की संस्कृति पर नाराजगी जताते हुए आयोग ने सभी राज्यों के पंचायत एवं स्थानीय विभागों के प्रधान सचिवों को समन जारी किया है। 22 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा नहीं की तो अतिरिक्त प्रधान सचिवों को 30 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा।

आयोग ने यह कदम हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा की शिकायत पर उठाया है।

आरोप है कि देशभर में अधिकतर स्थानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति अथवा अन्य पुरुष रिश्तेदार वास्तविक सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, जोकि संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है।

यह प्रथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी असंवैधानिक करार दी जा चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जांच में पाया कि यह प्रथा अनुच्छेद 14, 15(3) और 21 के तहत प्रदत्त समानता, गरिमा और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। यह 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों की भावना के विपरीत है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को वास्तविक सशक्तीकरण प्रदान करना है।