हरियाणा: चुनाव सुधारों पर जबरदस्त हंगामा, सदन में चर्चा से भागी कांग्रेस; निंदा प्रस्ताव पारित

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के आरोप लगाकर वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान चलाने वाली कांग्रेस सोमवार को चुनाव सुधारों पर विधानसभा में चर्चा से भागती नजर आई। दोनों पक्षों में भारी नारेबाजी और आरोप-प्रत्यारोपों के बीच कांग्रेस विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने पहुंच गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। मुख्य विपक्षी दल के भारी विरोध के बावजूद सत्तापक्ष जब प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अड़ा रहा तो कांग्रेस विधायक वाकआउट कर गए।

थोड़ी देर बाद वापस लौटे भी, लेकिन चर्चा जारी रहते देख फिर से सदन छोड़कर चले गए। विपक्ष के इस आचरण और सदन के बायकाट को देखते हुए सरकार की ओर से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है।



मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर मंत्रियों और विधायकों ने तर्कों के साथ कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों की हवा निकाल दी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभी के निशाने पर रहे।

मतदाता सूची बनाने से संबंधित चल रहे चुनाव सुधारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए इंद्री के भाजपा विधायक राम कुमार कश्यप और असंध के भाजपा विधायक योगेंद्र सिंह राणा की ओर से जैसे ही प्रस्ताव रखा गया, कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीबी बत्रा, डा. रघुबीर कादियान, गीता भुक्कल और चौधरी आफताब अहमद ने नियमों की दुहाई देते हुए कहा कि यह संघीय सूची का मामला है और विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती।



कांग्रेस के तर्कों को खारिज करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लोगों और मीडिया के बीच जाकर वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई है। ऐसे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए चर्चा जरूरी है।