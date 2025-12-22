हरियाणा: चुनाव सुधारों पर जबरदस्त हंगामा, सदन में चर्चा से भागी कांग्रेस; निंदा प्रस्ताव पारित
हरियाणा विधानसभा में चुनाव सुधारों पर जमकर हंगामा हुआ। वोट चोरी के आरोप लगाने वाली कांग्रेस चर्चा से भाग गई, जिसके बाद निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। ...और पढ़ें
अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के आरोप लगाकर वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान चलाने वाली कांग्रेस सोमवार को चुनाव सुधारों पर विधानसभा में चर्चा से भागती नजर आई।
दोनों पक्षों में भारी नारेबाजी और आरोप-प्रत्यारोपों के बीच कांग्रेस विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने पहुंच गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। मुख्य विपक्षी दल के भारी विरोध के बावजूद सत्तापक्ष जब प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अड़ा रहा तो कांग्रेस विधायक वाकआउट कर गए।
थोड़ी देर बाद वापस लौटे भी, लेकिन चर्चा जारी रहते देख फिर से सदन छोड़कर चले गए। विपक्ष के इस आचरण और सदन के बायकाट को देखते हुए सरकार की ओर से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर मंत्रियों और विधायकों ने तर्कों के साथ कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों की हवा निकाल दी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभी के निशाने पर रहे।
मतदाता सूची बनाने से संबंधित चल रहे चुनाव सुधारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए इंद्री के भाजपा विधायक राम कुमार कश्यप और असंध के भाजपा विधायक योगेंद्र सिंह राणा की ओर से जैसे ही प्रस्ताव रखा गया, कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीबी बत्रा, डा. रघुबीर कादियान, गीता भुक्कल और चौधरी आफताब अहमद ने नियमों की दुहाई देते हुए कहा कि यह संघीय सूची का मामला है और विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती।
कांग्रेस के तर्कों को खारिज करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लोगों और मीडिया के बीच जाकर वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई है। ऐसे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए चर्चा जरूरी है।
चुनाव मंत्री डा. अरविंद शर्मा, शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भी विपक्ष के आरोपों की हवा निकालने के लिए कई दलीलें दी। दोनों तरफ से चल रही नारेबाजी के बीच संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा और पूर्व मुख्यमंत्री तथा विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा में तीखी नाेक-झोंक हुई।
ढांडा ने कांग्रेस विधायकों को रणछोड़ दास करार देते हुए अंगुली दिखाई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट चोरी के आरोप लगाने वाली कांग्रेस चर्चा से क्यों भाग रही है। इनके झूठ का पर्दाफाश होना ही चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने पहुंचे कांग्रेस विधायक
प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने वाकआउट करते हुए शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल पर आपत्तिजनक शब्द बोलने का आरोप लगाया। इस दौरान विधायक स्पीकर आसन के सामने पहुंच गए। इस पर विपुल गोयल ने कहा कि मैंने कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है।
फिर भी यदि किसी को बुरा लगा हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष ने भी मंत्री की तरफदारी करते हुए कहा कि यदि कोई आपत्तिजनक शब्द बोला गया है तो इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।
विपुल गोयल, कृष्ण बेदी, गौरव गौतम, अरविंद शर्मा और श्याम सिंह राणा ने संभाला मोर्चा
प्रस्ताव पर चर्चा में भाजपा सरकार के मंत्री पूरी तरह हमलावर रहे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि इनका इलाज जनता ही करेगी।
कृष्ण बेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक पहले भी चर्चा से भाग गए थे और आज फिर भाग गए। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में बड़े-बड़े पोस्टर लगा रखे हैं, जिन पर वोट चोर गद्दी छोड़ लिखा है।
इनके नेता को माफी मांगनी चाहिए। डा. अरविंद शर्मा ने कहा कि चुनाव में पोलिंग बूथ एजेंट असली आंख-कान होता है। क्या उन्होंने कोई शिकायत दर्ज कराई है। श्याम सिंह राणा ने कहा कि वीपीपैट से पता चल जाता है कि डाला गया वोट उसी व्यक्ति को गया है या नहीं। ऐसे में वोट चोरी का कोई सवाल ही नहीं उठता।
विपक्ष के नाम पर सिर्फ अर्जुन चौटाला डटे मैदान में, दो बार बैटिंग
प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नाम पर सिर्फ इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला मैदान में डटे रहे। उन्हें दो बार अपनी बात रखने का मौका मिला। प्रस्ताव रखे जाने के बाद अर्जुन ने चर्चा की शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस विधायक हंगामा करते रहे।
इस कारण बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें फिर से अपनी बात रखने का मौका देते हुए कहा भी कि आज तो दो बार बैटिंग करने का मौका मिल गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।