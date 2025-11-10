हरियाणा: 101 दिन बाद HTET का परिणाम घोषित, 85.86 प्रतिशत भावी शिक्षक फेल
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 101 दिन बाद एचटेट का परिणाम घोषित किया, जो 14.14% रहा। पीआरटी का परिणाम 16.2%, टीजीटी का 16.4% और पीजीटी का 9.6% रहा। परीक्षा 30-31 जुलाई को हुई, जिसमें 3,35,061 अभ्यर्थी शामिल हुए। सामान्य वर्ग के लिए 90 और एससी वर्ग के लिए 83 अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक थे।
जागरण संवादाता, भिवानी। 101 दिन बाद आखिरकार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार परिणाम 14.14 प्रतिशत रहा है यानी 85.86 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं।
यह पिछले वर्ष की तुलना 0.10 प्रतिशत कम है। लेवल एक पीआरटी का परिणाम 16.2 प्रतिशत, लेवल दो टीजीटी का परिणाम 16.4 प्रतिशत, लेवल तीन पीजीटी का परिणाम 9.6 प्रतिशत रहा। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया है, जहां परीक्षार्थी अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर अपना परिणाम देख सकते है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 30 व 31 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) करवाई गई थी। 30 व 31 जुलाई को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 करवाई गई थी।
परीक्षा के लिए 4,05,380 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जिनमें से 3,35,061 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने करीब 21 दिन में परिणाम तैयार कर लिया था मगर इसकी घोषणा होते-होते 101 दिन निकल गए।
परिणाम में सामान्य वर्ग में 150 में से 90 अंक लेने वाले परीक्षार्थी और एससी वर्ग में 150 में से 83 अंक हासिल करने वाला परीक्षार्थी पास किया गया है। लेवल एक पीआरटी में 82,917 ने रजिस्ट्रेशन करवाया और परीक्षा देने 66,244 परीक्षार्थी पहुंचे।
इनमें से 16.2 प्रतिशत पास हुए। लेवल दो टीजीटी में में 2,01,517 ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 1,68,278 ने परीक्षा दी। इनमें से 16.4 प्रतिशत पास हुए। लेवल तीन के लिए 1,20,943 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 1,00,539 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इनमें से 9.6 प्रतिशत पास हुए।
पिछले नौ साल में लेवल एक का सबसे बेहतर परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित परिणाम में लेवल एक का परिणाम 16.2 प्रतिशत रहा जो कि पिछले नौ परिणामों में सबसे बेहतर है। वर्ष 2023 का परिणाम 15.84 प्रतिशत रहा था।
अबकी बार उससे भी बेहतर परिणाम रहा। लेवल दो का परिणाम 16.4 प्रतिशत रहा। वर्ष 2023 में भी लगभग इतना ही था।
लेवल तीन के परिणाम में मामूली गिरावट आई है। इस बार 9.6 प्रतिशत परिणाम रहा है जबकि 2023 में 9.85 प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए थे। परीक्षा दी लेवल एक की, पास दिखाई लेवल दो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी एचटेट परिणाम में खामियां भी नजर आई है।
एक छात्रा मनीषा ने परीक्षा लेवल एक की दी थी और उसे पास लेवल दो में दर्शाया गया है। जिसे लेकर छात्रा परेशान रही।
वहीं, सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट खूब वायरल होती रही और लोगों ने इसके लिए बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। काफी परीक्षार्थियों के परिणाम जानने का प्रयास किया तो इनवेलिड यूजर नेम और आईडी दर्शाया गया। इसे लेकर अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर कामेंट भी करते नजर आए।
सबसे देरी से घोषित हुआ परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित परीक्षा परिणाम में देरी का रिकार्ड बनाया है। पिछला परिणाम महज 10 दिन में तैयार कर घोषित कर दिया गया था।
इस बार भी परिणाम तो 21 दिन में ही तैयार कर लिया गया था मगर सिक्योरिटी आडिट के फेर में इसे घोषित करने में 101 दिन लग गए। ऐसे में इस बार सबसे देरी का रिकार्ड बना।
देरी पर बोर्ड चेयरमैन प्रो. डा. पवन कुमार ने कहा कि सिक्योरिटी आडिट के चलते परिणाम में देरी हुई मगर जो पहले पास थे, वे अब भी पास है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं।
पिछले कुछ सालों का परिणाम वर्ष लेवल एक लेवल दो लेवल तीन 2017 12.51 प्रतिशत 9.98 प्रतिशत 0.83 प्रतिशत 2018 5.71 प्रतिशत 4.78 प्रतिशत 2.55 प्रतिशत 2019 9.79 प्रतिशत 10.76 प्रतिशत 4.23 प्रतिशत 2020 7.04 प्रतिशत 5.15 प्रतिशत 4.07 प्रतिशत 2022 13.70 प्रतिशत 4.30 प्रतिशत 14.52 प्रतिशत 2023 15.84 प्रतिशत 16.46 प्रतिशत 9.85 प्रतिशत 2024 16.2 प्रतिशत 16.4 प्रतिशत 9.6 प्रतिशत
बेसब्री से इंतजार चुपके से घोषित किया गया परिणाम
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड क ओर से इस बार एचटेट का परिणाम चुपके से घोषित किया गया। न तो परिणाम घोषणा से पहले कोई आधिकारिक सूचना दी गई और परिणाम भी सीधे चुपके से वेबसाइट पर डाल दिया गया।
वेबसाइट पर ही चेयरमैन की परिणाम घोषणा संबंधित विडियो जारी की गई। बिना सार्वजनिक प्रेस कान्फ्रेंस के परिणाम घोषित किया गया। दिनभर अधिकतर लोग परिणाम के लिए परेशान रहे। वहीं इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने चेयरमैन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए और परिणाम से छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए।
हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। सिक्योरिटी आडिट के कारण परिणाम घोषित करने में समय लगा। इसमें कुछ के अंक बढ़े है तो कुछ के घटे हैं।
मगर जो अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं, जो पहले पास थे, वे अब भी पास है। जो पास हुए है, उन्हें शुभकामनाएं और जो पास नहीं हो पाए, वे और मेहनत करें। प्रो. डा. पवन कुमार, चेयरमैन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड।
ओएमआर शीट के लिए 19 नवंबर तक करें आवेदन
इच्छुक अभ्यर्थी अपनी ओएमआर शीट प्राप्त करने के लिए 19 नवम्बर, 2025 तक ई-मेल आईडी OMRHTET2024@GMAIL.COM के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात अभ्यर्थी को गेटवे पेंमट का लिंक भेजा जाएगा।
ओएमआर शीट के लिए 100/- रुपये निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। परिणाम को अपलोड करने या किसी अन्य प्रकार की तकनीकी त्रुटि होने की अवस्था में बोर्ड को यह परिणाम वापिस लेने का पूर्ण अधिकार होगा। एचटेट तीनों लेवल की परीक्षा की संशोधित/फाईनल उत्तरकुंजी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
