हरियाणा: 101 दिन बाद HTET का परिणाम घोषित, 85.86 प्रतिशत भावी शिक्षक फेल 

इनमें से 16.2 प्रतिशत पास हुए। लेवल दो टीजीटी में में 2,01,517 ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 1,68,278 ने परीक्षा दी। इनमें से 16.4 प्रतिशत पास हुए। लेवल तीन के लिए 1,20,943 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 1,00,539 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इनमें से 9.6 प्रतिशत पास हुए।

परिणाम में सामान्य वर्ग में 150 में से 90 अंक लेने वाले परीक्षार्थी और एससी वर्ग में 150 में से 83 अंक हासिल करने वाला परीक्षार्थी पास किया गया है। लेवल एक पीआरटी में 82,917 ने रजिस्ट्रेशन करवाया और परीक्षा देने 66,244 परीक्षार्थी पहुंचे।

परीक्षा के लिए 4,05,380 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जिनमें से 3,35,061 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने करीब 21 दिन में परिणाम तैयार कर लिया था मगर इसकी घोषणा होते-होते 101 दिन निकल गए।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 30 व 31 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) करवाई गई थी।

यह पिछले वर्ष की तुलना 0.10 प्रतिशत कम है। लेवल एक पीआरटी का परिणाम 16.2 प्रतिशत, लेवल दो टीजीटी का परिणाम 16.4 प्रतिशत, लेवल तीन पीजीटी का परिणाम 9.6 प्रतिशत रहा। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया है, जहां परीक्षार्थी अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर अपना परिणाम देख सकते है।

जागरण संवादाता, भिवानी। 101 दिन बाद आखिरकार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार परिणाम 14.14 प्रतिशत रहा है यानी 85.86 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं।

पिछले नौ साल में लेवल एक का सबसे बेहतर परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित परिणाम में लेवल एक का परिणाम 16.2 प्रतिशत रहा जो कि पिछले नौ परिणामों में सबसे बेहतर है। वर्ष 2023 का परिणाम 15.84 प्रतिशत रहा था।

अबकी बार उससे भी बेहतर परिणाम रहा। लेवल दो का परिणाम 16.4 प्रतिशत रहा। वर्ष 2023 में भी लगभग इतना ही था। लेवल तीन के परिणाम में मामूली गिरावट आई है। इस बार 9.6 प्रतिशत परिणाम रहा है जबकि 2023 में 9.85 प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए थे। परीक्षा दी लेवल एक की, पास दिखाई लेवल दो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी एचटेट परिणाम में खामियां भी नजर आई है।

एक छात्रा मनीषा ने परीक्षा लेवल एक की दी थी और उसे पास लेवल दो में दर्शाया गया है। जिसे लेकर छात्रा परेशान रही। वहीं, सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट खूब वायरल होती रही और लोगों ने इसके लिए बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। काफी परीक्षार्थियों के परिणाम जानने का प्रयास किया तो इनवेलिड यूजर नेम और आईडी दर्शाया गया। इसे लेकर अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर कामेंट भी करते नजर आए।