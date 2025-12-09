Language
    पंचकूला: एचएसवीपी फंड घोटाले में बैंक अधिकारी कुलबीर सिंह गिरफ्तार, दो दिन का पुलिस रिमांड मंजूर

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:25 PM (IST)

    हरियाणा के पंचकूला में, राज्य सतर्कता ब्यूरो ने एचएसवीपी फंड घोटाले में पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी कुलबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। उन पर अनाधिकृत खा ...और पढ़ें

    पंचकूला: एचएसवीपी फंड घोटाले में बैंक अधिकारी गिरफ्तार, रिमांड पर।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला की टीम ने भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब नेशनल बैंक, मनीमाजरा के बैंक अधिकारी कुलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज पंचकूला की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

    ब्यूरो के अनुसार मामला वर्ष 2015 का है, जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (अब एचएसवीपी) में तैनात तत्कालीन सीनियर लेखा अधिकारी सुनील कुमार बंसल ने उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना पंजाब नेशनल बैंक, मनीमाजरा में 30 मई 2015 को एक खाता खुलवाया था।

    आरोप है कि सुनील बंसल ने बैंक अधिकारी कुलबीर सिंह और अन्य बैंक कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर यह खाता अनाधिकृत रूप से खोला। जांच में सामने आया कि 2 जनवरी 2018 से 10 सितंबर 2018 के बीच एचएसवीपी के इस अनाधिकृत खाते से 46 करोड़ रुपये तथा एक अन्य खाते से 22,71,57,066 रुपये यानी कुल 68,71,57,066 रुपये बिना अनुमति विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए गए।

    इस घोटाले को लेकर थाना सेक्टर-7, पंचकूला में 7 मार्च 2023 को आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 व 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 116 दर्ज की गई थी। ब्यूरो ने बताया कि इस मामले में फरार चल रहे आरोपी संजीव बिंदल के खिलाफ भी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कर दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।