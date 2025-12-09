पंचकूला: एचएसवीपी फंड घोटाले में बैंक अधिकारी कुलबीर सिंह गिरफ्तार, दो दिन का पुलिस रिमांड मंजूर

जागरण संवाददाता, पंचकूला। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला की टीम ने भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब नेशनल बैंक, मनीमाजरा के बैंक अधिकारी कुलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज पंचकूला की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ब्यूरो के अनुसार मामला वर्ष 2015 का है, जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (अब एचएसवीपी) में तैनात तत्कालीन सीनियर लेखा अधिकारी सुनील कुमार बंसल ने उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना पंजाब नेशनल बैंक, मनीमाजरा में 30 मई 2015 को एक खाता खुलवाया था।

आरोप है कि सुनील बंसल ने बैंक अधिकारी कुलबीर सिंह और अन्य बैंक कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर यह खाता अनाधिकृत रूप से खोला। जांच में सामने आया कि 2 जनवरी 2018 से 10 सितंबर 2018 के बीच एचएसवीपी के इस अनाधिकृत खाते से 46 करोड़ रुपये तथा एक अन्य खाते से 22,71,57,066 रुपये यानी कुल 68,71,57,066 रुपये बिना अनुमति विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए गए।