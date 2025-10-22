हरियाणा में HPSC ने बदला परीक्षा पाठ्यक्रम, महिलाओं के लिए खुला 'पोषण विशेषज्ञ' का सुनहरा अवसर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषण विशेषज्ञ (न्यूट्रिशनिस्ट) के पद की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार अब पांच टापिक पर परीक्षा होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा की आंगनबाडिय़ों में पोषण विशेषज्ञ बच्चों और महिलाओं के लिए डाइट तय करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। इसमें अत्यधिक नमक, चीनी और तेल के सेवन से बचने पर जोर दिया जाएगा।

आंगनबाड़ियों में ही स्थानीय और सस्ते खाद्य पदार्थों का उपयोग करके पौष्टिक आहार दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषण विशेषज्ञों के पद के लिए पिछले साल छह जुलाई को आवेदन मांगे गए थे। 30 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि थी। यह पद केवल महिला के लिए आरक्षित हैं, जिसके लिए एमएससी गृह विज्ञान योग्यता निर्धारित की गई थी।