खत्म हुआ इंतजार! HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का फाइनल रिजल्ट किया घोषित, 126 में से 89 पदों का निकला रिजल्ट

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर (फिजिकल एजुकेशन) भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। 126 पदों में से 89 का परिणाम जारी हुआ है। कुछ पद न्यायालय में विचाराधीन हैं या विभागीय जानकारी के अभाव में रोके गए हैं। आवेदन 7 अगस्त से शुरू हुए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए वेतनमान 57700 रुपये से 182400 रुपये तक है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने लंबे इंतजार के बाद कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर (फिजिकल एजुकेशन) की भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। आयोग ने इन पदों के लिए छह अक्टूबर को इंटरव्यू लिए थे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नतीजे घोषित किए गये हैं। इस भर्ती के तहत कुल 126 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित थीं, जिनमें से 89 पदों का परिणाम घोषित किया गया है।

एचपीएससी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, चार पद न्यायालय में विचाराधीन मामले के चलते अस्थायी रूप से रिक्त रखे गए हैं। वहीं, एक पद विभाग की ओर से आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण फिलहाल रोक दिया गया है। जैसे ही विभागीय स्थिति स्पष्ट होगी, उस पद का परिणाम भी घोषित किया जाएगा।

भर्ती के लिए उम्मीदवारों से निर्धारित योग्यता के तहत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ फिजिकल एजुकेशन विषय में मास्टर डिग्री अनिवार्य थी। इसके साथ ही, उम्मीदवार का शैक्षणिक रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिए और उसे मैट्रिक या उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी व संस्कृत का ज्ञान होना अनिवार्य था। एचपीएससी ने इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया सात अगस्त 2024 से शुरू की थी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त रखी गई थी। इसके बाद आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नालेज टेस्ट और इंटरव्यू आयोजित किए। छह अक्टूबर तक इंटरव्यू पूरे होने के बाद सात अक्टूबर को फाइनल परिणाम जारी कर दिया गया।