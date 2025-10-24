हरियाणा: शहरों में अब आसानी से मिलेगा घर, कॉलोनियों में गरीबों के लिए 20% प्लॉट और 15% मकान होंगे रिजर्व

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के शहरों में अब गरीब परिवारों को आसानी से सिर पर छत मिल सकेगी। प्रदेश सरकार ने लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए प्लाट-फ्लैट आरक्षित करने के लिए पालिसी में बदलाव किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रत्येक कालोनी में 20 प्रतिशत प्लाट और 15 प्रतिशत मकान गरीबों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। नई नीति पुराने सभी प्रविधानों को रद कर एक पारदर्शी और आधुनिक प्रणाली लागू करती है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर हर परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना।

नगर एवं आयोजना विभाग द्वारा तैयार इस पालिसी को ‘सभी के लिए आवास’ विभाग के माध्यम से लागू किया जाएगा। नई नीति में प्रत्येक कालोनी और हाउसिंग प्रोजेक्ट में गरीब तबके के लिए अनिवार्य हिस्सा तय किया गया है। हर लाइसेंस प्राप्त कालोनी में 20 प्रतिशत प्लाट और हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 15 प्रतिशत फ्लैट गरीब वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित होंगे। कालोनियों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत रिजर्व रखे जाने वाले प्लाट 50 से 125 वर्ग मीटर साइज के होंगे। इसी तरह इस वर्ग के लिए फ्लैट का साइज 200 से 400 वर्ग फीट तय किया है।

इतना ही नहीं, प्लाट और मकान की दरें भी तय कर दी हैं। ईडब्ल्यूएस प्लाट की कीमत 600 प्रति वर्ग मीटर और फ्लैट्स की कीमत डेढ़ लाख रुपये (या 750 प्रति वर्ग फीट) की दर पर उपलब्ध होंगे। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और संचालन हाउसिंग फार आल विभाग करेगा।

डेवलपर्स (लाइसेंस धारक) अपने ईडब्ल्यूएस हिस्से के प्लाट और फ्लैट इस विभाग को सौंपेंगे, जो आगे इन्हें योग्य आवेदकों को आवंटित करेगा। विभाग आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करेगा, आवेदकों की स्क्रीनिंग करेगा और ड्रा आफ लाट्स (लाटरी) के माध्यम से पात्र व्यक्तियों का चयन करेगा।

10 हजार रुपये होगा पंजीकरण शुल्क आवेदकों को 10 हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा कराना होगा। अगर आवेदक चयनित होता है तो यह राशि अंतिम भुगतान में समायोजित होगी। असफल आवेदकों को यह रकम दो माह के भीतर बिना ब्याज लौटाई जाएगी।