    मंडियों का दौरा कर सरकार पर बरसे हुड्डा, बोले-हरियाणा में धान की खरीद के नाम पर किसानों से की जा रही लूट

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:07 PM (IST)

    हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार पर मंडियों में धान खरीद के नाम पर किसानों को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने मंडियों में बदइंतजामी और नमी की मात्रा को लेकर सरकार पर निशाना साधा और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की।

    कुरुक्षेत्र व करनाल जिले की अनाज मंडियों का दौरा कर चंडीगढ़ पहुंचे हुड्डा सरकार पर बरसे।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि राज्य की मंडियों में धान की खरीद के नाम पर किसानों से लूट की जा रही है। किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही है। उन्हें पांच सौ से सात रूपये प्रति क्विंटल कम पर अपनी फसल मजबूरी में बेचनी पड़ रही है। हुड्डा ने कहा कि किसी भी मंडी में किसानों की फसल को बरसात से बचाने के इंतजाम नहीं हैं, जिस कारण पहले खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हुई और अब मंडियों में बिक्री के इंतजार में पड़ी फसल खराब हो गई।

    कुरुक्षेत्र व करनाल जिले की अनाज मंडियों का दौरा करते हुए चंडीगढ़ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मंडियों में प्रवेश के लिए किसानों के गेट पास तक नहीं बन रहे हैं। किसानों को अपनी फसल रखने के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी खरीद एजेंसियां धान में नमी और दाना काला होने का बहाना बनाकर किसानों का धान खरीदने से मना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी तक नहीं दिया जा रहा है।

    भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार से मांग की है कि धान में नमी की मात्रा को 22 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, ताकि सरकारी एजेंसियां इस धान की खरीद कर सकें। इस बार की बाऱिश, बाढ़ और जल भराव से किसानों की सौ प्रतिशत फसल खराब हुई है। अगली फसल बोने के लिए किसानों के पास खेत खाली नहीं है। थोड़ी बहुत फसल बेचकर कुछ पैसे जुटाने की जो उम्मीद बंधी थी, वह मंडियों में खत्म होती जा रही है।

    उन्होंने कहा कि किसानों को प्रति एकड़ 60 से 70 हजार रुपये की दर से खराब हुई फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। लोकसभा, विधानसभा और सड़क पर किसानों की प्रत्येक समस्या को पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा।