पिंजौर में एक कॉन्स्टेबल की ईमानदारी से लौटी एक परिवार की दीवाली की खुशियां, पढ़ें ऐसा क्या किया
पिंजौर में एक महिला दीवाली की खरीदारी के लिए आई थी, तभी उसका 14,500 रुपये से भरा पर्स गुम हो गया। बस स्टैंड पर ड्यूटी कर रहे कॉन्स्टेबल प्रदीप कुमार को वह पर्स मिला, जिसे उन्होंने थाना प्रभारी को सौंप दिया। जांच के बाद पर्स मालकिन कमलेश कौर को वापस कर दिया गया। महिला ने ईमानदारी के लिए पुलिस का आभार जताया।
संवाद सहयोगी, पिंजौर। आपकी ईमानदारी किसी को कितनी खुशी देगी इसका अंदाजा उस महिला से पूछिये जो घर से 14 हजार 500 रुपये लेकर दीवाली का सामान खरीदने आई थी और अपना पर्स गुम कर बैठी। दीवाली की सारी तैयारियों पर अधूरी सी लगने लगी कि तभी पता चला कि बस अड्डे से पर्स मिल गया है।
बस स्टैंड पर मिला नोटो से भरा पर्स वापस कर कॉन्स्टेबल प्रदीप कुमार ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि प्रदीप कुमार को बस स्टैंड पर नोटो से भरा हुआ पर्स मिला था, जो उन्होंने उन्हें सौंपा। थाना प्रभारी ने चेक किया तो पर्स में कुल 14 हजार 500 रुपये, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड था।
छानबीन के दौरान यह पर्स गांव कीरतपुर निवासी कमलेश कौर का पाया गया। कमलेश दीवाली की खरीदारी करने पिंजौर बाजार में आई थी, जहां उनका पर्स गिर गया था। एसएचओ बच्चू सिंह ने बताया कि महिला को पिंजौर थाने में बुलाकर उनका पर्स वापस सौंप दिया गया। कमलेश ने पुलिस कर्मी और थाना प्रभारी का आभार जताया। कमलेश ने कहा कि पर्स न मिलता तो दीवाली की सारी तैयारियां अधूरी रह जाती, अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है
