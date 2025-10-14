पिंजौर में एक कॉन्स्टेबल की ईमानदारी से लौटी एक परिवार की दीवाली की खुशियां, पढ़ें ऐसा क्या किया

संवाद सहयोगी, पिंजौर। आपकी ईमानदारी किसी को कितनी खुशी देगी इसका अंदाजा उस महिला से पूछिये जो घर से 14 हजार 500 रुपये लेकर दीवाली का सामान खरीदने आई थी और अपना पर्स गुम कर बैठी। दीवाली की सारी तैयारियों पर अधूरी सी लगने लगी कि तभी पता चला कि बस अड्डे से पर्स मिल गया है।

बस स्टैंड पर मिला नोटो से भरा पर्स वापस कर कॉन्स्टेबल प्रदीप कुमार ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि प्रदीप कुमार को बस स्टैंड पर नोटो से भरा हुआ पर्स मिला था, जो उन्होंने उन्हें सौंपा। थाना प्रभारी ने चेक किया तो पर्स में कुल 14 हजार 500 रुपये, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड था।