ड्यूटी पर बलिदान हुए होमगार्ड गुरदीप सिंह, झारखंड में रेड के दौरान पड़ा दिल का दौरा; पंचकूला में आंसुओं के साथ दी गई अंतिम सलामी 

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पुलिस के होमगार्ड जवान गुरदीप सिंह के निधन से पुलिस विभाग में गहरा शोक व्याप्त है। जानकारी के अनुसार, गुरदीप सिंह झारखंड में गई एक महत्वपूर्ण रेड में तैनात थे, जहां अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बहादुरी, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को याद करते हुए पंचकूला पुलिस परिवार ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

सोमवार को पंचकूला पुलिस लाइन में आयोजित जनरल परेड का माहौल शोकपूर्ण रहा। परेड के दौरान डीसीपी सृष्टि गुप्ता, एसीपी विक्रम नेहरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सभी पुलिसकर्मियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत होमगार्ड के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।