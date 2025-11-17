Language
    ड्यूटी पर बलिदान हुए होमगार्ड गुरदीप सिंह, झारखंड में रेड के दौरान पड़ा दिल का दौरा; पंचकूला में आंसुओं के साथ दी गई अंतिम सलामी 

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:22 PM (IST)

    पंचकूला पुलिस विभाग में होमगार्ड जवान गुरदीप सिंह के निधन से शोक की लहर है। झारखंड में एक रेड के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। पंचकूला पुलिस लाइन में परेड के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने जवानों के अनुशासन और तैयारी का निरीक्षण किया।

    परेड के दौरान होमगार्ड जवान को नमन किया, झारखंड रेड के दौरान दिल का दौरा पडने से गई जान (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पुलिस के होमगार्ड जवान गुरदीप सिंह के निधन से पुलिस विभाग में गहरा शोक व्याप्त है। जानकारी के अनुसार, गुरदीप सिंह झारखंड में गई एक महत्वपूर्ण रेड में तैनात थे, जहां अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बहादुरी, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को याद करते हुए पंचकूला पुलिस परिवार ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

    सोमवार को पंचकूला पुलिस लाइन में आयोजित जनरल परेड का माहौल शोकपूर्ण रहा। परेड के दौरान डीसीपी सृष्टि गुप्ता, एसीपी विक्रम नेहरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सभी पुलिसकर्मियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत होमगार्ड के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

    मौन धारण के बाद परेड की नियमित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। पुलिस जवानों ने दंगा-विरोधी उपकरणों जैसे बॉडी प्रोटेक्शन गियर, हेलमेट, लाठियाँ और शील्ड के साथ सामूहिक अभ्यास किया।

    अभ्यास के दौरान दंगा नियंत्रण तकनीकों, त्वरित प्रतिक्रिया ड्रिल और सुरक्षा घेरा बनाने की प्रक्रियाओं पर विशेष फोकस किया गया। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने परेड का निरीक्षण करते हुए जवानों के अनुशासन, दक्षता और तैयारी की विस्तृत समीक्षा की।