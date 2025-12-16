Language
    हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! सरकार ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट, 2026 में इतने दिन बंद रहेंगे दफ्तर

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    हरियाणा (Holiday 2026 List) में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नए साल 2026 में कर्मचारियों को 15 बार तीन छुट्टियां एक साथ मिलेंगी, वो भी बिना क ...और पढ़ें

    कर्मचारियों को साल में 15 बार मिलेंगी एक साथ तीन छुट्टियां, आठ अवकाश मारे गए।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा (Holiday 2026 List) में सरकारी कर्मचारियों को नए साल में 15 बार तीन छुट्टियां एक साथ करने को मिलेंगी। वह भी बगैर कोई अवकाश लिए। 15 पर्व-त्योहार शुक्रवार या सोमवार को पड़ रहे हैं, जबकि शनिवार और रविवार को कार्यालयों में अवकाश होता है। ऐसे में इन अवसरों पर कर्मचारी एक साथ तीन छुट्टियों का मजा ले सकेंगे।

    प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाशाें, प्रतिबंधित-ऐच्छिक अवकाशों, परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अवकाशों तथा विशेष दिवसों की घोषणा कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

    यह रहेंगे राजपत्रित अवकाश

    तिथि -अवकाश

    23 जनवरी -सर छोटू राम जयंती/बसंत पंचमी
    26 जनवरी -गणतंत्र दिवस
    4 मार्च -होली
    23 मार्च -शहीदी दिवस (भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव)
    26 मार्च -रामनवमी
    31 मार्च -महावीर जयंती
    14 अप्रैल -डा. भीमराव आंबेडकर जयंती एवं बैसाखी
    27 मई -ईद-उल-जुहा (बकरीद)
    17 जून -महाराणा प्रताप जयंती
    29 जून -संत कबीर जयंती
    31 जुलाई -शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस
    28 अगस्त -रक्षाबंधन
    4 सितंबर -जन्माष्टमी
    23 सितंबर -शहीदी दिवस/हरियाणा वार हीरोज शहीदी दिवस
    2 अक्टूबर -महात्मा गांधी जयंती
    20 अक्टूबर -दशहरा
    26 अक्टूबर -महर्षि वाल्मीकि जयंती
    9 नवंबर -विश्वकर्मा दिवस
    24 नवंबर -गुरु नानक देव जयंती
    25 दिसंबर -क्रिसमस-डे

    शनिवार-रविवार के कारण यह छुट्टियां मारी गईं

    तिथि -अवकाश

    1 फरवरी -गुरु रविदास जयंती
    15 फरवरी -महाशिवरात्रि
    21 मार्च -ईद-उल-फितर
    19 अप्रैल -परशुराम जयंती/अक्षय तृतीया
    15 अगस्त -स्वतंत्रता दिवस
    11 अक्टूबर -महाराजा अग्रसेन जयंती
    1 नवंबर -हरियाणा दिवस
    8 नवंबर -दीपावली

    इनमें से तीन अवकाश ले सकेंगे

    तिथि -अवकाश

    12 फरवरी -गुरु ब्रह्मानंद जयंती/महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती
    3 अप्रैल -गुड फ्राइडे
    1 मई -बुद्ध पूर्णिमा
    25 मई -महर्षि कश्यप जयंती
    18 जून -गुरु अर्जन देव शहीदी दिवस
    26 जून -मुहर्रम
    15 अगस्त -हरियाली तीज
    26 अगस्त -मिलाद-उन-नबी/ईद-ए-मिलाद
    29 अक्टूबर -करवा चौथ
    9 नवंबर -गोवर्धन पूजा
    15 नवंबर -छठ पूजा
    14 दिसंबर -गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस
    26 दिसंबर -शहीद उधम सिंह जयंती

    इन दिनों भी रहेगा सार्वजनिक अवकाश

    तिथि -अवकाश

    21 मार्च -ईद-उल-फितर
    1 अप्रैल -एनुअल क्लोजिंग आफ बैंक अकाउंट
    1 मई -बुद्ध पूर्णिमा

    स्कूल-कॉलेजों और कार्यालयों में मनाए जाएंगे 21 विशेष दिवस

    तिथि -विशेष दिवस

    23 जनवरी -नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती
    12 मार्च -संत लाधू नाथ जी जयंती
    15 मार्च -हसन खान मेवाती शहीदी दिवस
    11 अप्रैल -महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती
    27 अप्रैल -संत धन्ना भगत जयंती
    29 अप्रैल -श्री गुरु तेग बहादुर जी जयंती
    23 मई -श्री गुरु गोरक्ष नाथ स्मृति दिवस
    31 मई -मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती
    9 जून -वीर बंदा बैरागी बलिदान दिवस
    4 जुलाई -भाई लखी शाह वंजारा जयंती
    7 जुलाई -भाई मक्खन शाह लुबाना जयंती
    15 जुलाई -कवि बाजे भगत जयंती
    27 जुलाई -महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती
    26 अगस्त -श्री गुरु जंभेश्वर जी जयंती
    17 सितंबर -भगवान विश्वकर्मा जयंती
    6 अक्टूबर -महाराजा अजमीढ़ जयंती
    31 अक्टूबर -सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती
    12 नवंबर -संत नामदेव जयंती
    22 नवंबर -वीरांगना झलकारी बाई जयंती
    4 दिसंबर -संत सैन भगत महाराज जयंती
    20 दिसंबर -महाराजा शूरसैनी जयंती

    नोट : इन अवसरों पर कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा, बल्कि महान विभूतियों को स्मरण किया जाएगा।