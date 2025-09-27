Language
    राम रहीम के सात स्कूलों और अस्पतालों को बड़ी राहत, डेरे के ट्रस्ट को मिली बैंक खाते संचालन की छूट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:43 PM (IST)

    गुरमीत सिंह को सजा होने के बाद भी हाई कोर्ट के आदेश पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा के बैंक खाते सील थे। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने डेरे के ट्रस्ट को शिक्षण संस्थानों अस्पताल व रोजमर्रा के खर्चों के लिए बैंक खाते के संचालन की अनुमति दी। डेरे के शिक्षण संस्थानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वेतन जारी करने की मांग की थी।

     राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गुरमीत सिंह को सजा होने के बावजूद हाई कोर्ट के आदेश पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा के सभी बैंक खाते सील थे। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने डेरे के ट्रस्ट को शिक्षण संस्थानों, अस्पताल व रोजाना खर्च के लिए बैंक खाते के संचालन की छूट दी।

    इससे पहले हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा-सौदा में चल रहे सात शिक्षण संस्थानों को चलाने के लिए हाई कोर्ट ने सिरसा के डीसी सहित डीईओ और दो सरकारी स्कूलों के रिटायर्ड प्रिंसिपलों की एक गवर्निंग बाडी के गठन के आदेश दे दिए थे।

    गवर्निंग बाडी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब डेरे के ट्रस्ट के पास यह काम है। दरससल डेरे के ही कई शिक्षण संस्थानों ने हाई कोर्ट में चल रहे इस मामले में अर्जी दायर कर कहा था कि डेरे के बैंक खाते सील हो जाने के चलते इन शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और अन्य स्टाफ सहित अस्पताल के डाक्टरों और अन्य स्टाफ को वेतन नहीं जारी किया जा रहा है।

    ऐसे में इन संस्थानों को चलाये जाने में काफी परेशानी आ रही है। डेरे के स्कूलों में कई बच्चे पढ़ रहे हैं अगर समय पर यहां के शिक्षकों और अन्य स्टाफ को वेतन नहीं दिया गया और बिजली पानी के बिल नहीं भरे गए तो इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।