    पंचकूला के पॉश एरिया में वारदात, हे रुक...इतना कहते ही चाकू निकालकर पेट में घोंपने का डर दिखाया और छीन लिया मोबाइल फोन

    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:56 AM (IST)

    पंचकूला के सेक्टर-15 में एक सब्जी विक्रेता से तीन बदमाशों ने चाकू दिखाकर मोबाइल छीन लिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। रघुबीर नामक विक्रेता ने पुलिस को शिकायत दी है जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई जिससे पुलिस को जांच में मदद मिल रही है।

    पॉश एरिया सेक्टर-15 में दिनदहाड़े हुई मोबाइल छीनने की घटना।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पॉश सेक्टर-15 में दिनदहाड़े मोबाइल फोन छीनने की घटना हुई। इससे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को बाइक सवार तीन युवकों ने रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले को आवाज देकर रुकवाया। इसके बाद पेट में चाकू घोंपने का डर दिखाया और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और बाद में दिनभर शहर के ग्रुपों में वायरल होती रही। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस को दी शिकायत में रघुबीर ने बताया कि वह शहर के सेक्टरों में फेरी लगाकर सब्जी बेचता है। बुधवार को वह सेक्टर-15 में फेरी लगा रहा था। जब वह मकान नंबर 169 के सामने पहुंचा तो वहां दो युवक सड़क पर खड़े थे, वहीं तीसरा बाइक पर बैठा हुआ था। उनमें से दो ने हेलमेट लगाया हुआ था। जब वह उन युवकों के पास पहुंचा तो उन्होंने आवाज देकर उसे रोक लिया। नीचे खड़े दो युवकों में से एक ने उसको पकड़ लिया तो दूसरे ने अपनी बगल से चाकू निकाला और रघुबीर को धमकाया। उसको फोन देने के लिए कहा।

    उसे डराया कि अगर फोन नहीं दिया तो उसको चाकू घोंप देंगे। डर के मारे रघुबीर ने उनको अपना मोबाइल निकालकर दे दिया। इसके बाद तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर वहां से भाग गए। सूचना मिलने के बाद सेक्टर-14 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। शिकायत के आधार पर बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी पहचान करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।