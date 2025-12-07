हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में दो दिन ठप रहेंगी स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार लेगी निजी डॉक्टरों की मदद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में सोमवार और मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रहने की संभावना है। राज्य के करीब तीन हजार डाक्टर इन दोनों दिनों में अस्पतालों में नहीं जाएंगे। डाक्टरों द्वारा न तो मरीजों की जांच की जाएगी और न ही आपरेशन किए जाएंगे।

डाक्टरों ने इमरजेंसी (आपातकालीन) सेवाएं भी बंद रखने का निर्णय लिया है। इन दो दिनों में सरकारी डाक्टरों की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी होने वाली है। डाक्टरों का आरोप है कि सरकार न तो उनकी चिंता कर रही है और न ही पुराने वादों को पूरा कर रही है।

हरियाणा सरकार ने डाक्टरों की हड़ताल को बेअसर करने के लिए आपातकालीन सेवाओं हेतु निजी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की कार्ययोजना बनाई है। एनएचएम, डेंटल और आयुष विभाग के डाक्टरों द्वारा सोमवार और मंगलवार को ओपीडी लिए जाने की संभावना है।

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) और राज्य सरकार के बीच कई दौर की वार्ता के बाद भी हड़ताल टालने पर सहमति नहीं बन पाई है। एसोसिएशन को अधिकारियों के भरोसे पर यकीन नहीं है। राज्य के डाक्टर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) की सीधी भर्ती रोकने की मांग कर रहे हैं।

पूर्व में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इसकी मंजूरी दे चुके थे, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में इसे लागू नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और स्वास्थ्य सचिव सुधीर राजपाल के साथ हुई बैठकों में हालांकि सीधे एसएमओ की भर्ती नहीं किए जाने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) पर पेंच फंसा हुआ है।

राज्य के सरकारी डाक्टर चाहते हैं कि उन्हें केंद्र के समान चार एसीपी (चार, नौ, 13 और 20 साल की सेवा) पर प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं हुई है। एसोसिएशन के राज्य प्रधान डा. राजेश ख्यालिया ने कहा कि इसकी फाइल वित्त विभाग के पास है, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया जा रहा है।