हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग का स्लम बच्चों के जन्म पंजीकरण के लिए अभियान शुरू, लिंगानुपात संकट पर सख्त निगरानी रखेगा CMO

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों के जन्म के पंजीकरण के लिए मुहिम चलाई जाएगी। हर जिले में चलने वाली मुहिम की निगरानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी खुद करेंगे। यह निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दो टूक कह दिया कि जिन जिलों में लिंगानुपात दर पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, उनके सीएमओ को इसके लिए सीधे जिम्मेदार मान कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव को जानकारी दी गई कि संतोषजनक कार्य न करने के कारण पिछले महीने एक फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीसियन (ईएमटी) के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है।