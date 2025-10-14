पहले ही दिन एक्शन मोड में नजर आए हरियाणा के कार्यवाहक DGP ओपी सिंह, पुलिस स्टेशन का किया औचक निरीक्षण; मची हलचल

जागरण संवाददाता, पंचकूला । हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पदभार संभालने के बाद पहले ही दिन औचक निरीक्षण कर यह स्पष्ट कर दिया कि वे सख्त और सक्रिय कार्यशैली अपनाएंगे। मंगलवार को ओपी सिंह ने सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन, पंचकूला का अचानक दौरा किया।

करीब 10 मिनट तक पुलिस स्टेशन में रुककर उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एसएचओ और सभी पुलिस कर्मियों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और थाने की समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली।

डीजीपी ओपी सिंह का यह दौरा बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ, जिससे पुलिस कर्मियों में हलचल देखी गई। उनके इस औचक निरीक्षण को कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक शुरुआती कदम माना जा रहा है।