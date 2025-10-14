Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले ही दिन एक्शन मोड में नजर आए हरियाणा के कार्यवाहक DGP ओपी सिंह, पुलिस स्टेशन का किया औचक निरीक्षण; मची हलचल

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:23 PM (IST)

    हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पदभार संभालते ही सक्रियता दिखाई। उन्होंने पंचकूला के सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उनके इस औचक निरीक्षण को कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह का पहला दौरा, पुलिस स्टेशन में मची हलचल

    जागरण संवाददाता, पंचकूला हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पदभार संभालने के बाद पहले ही दिन औचक निरीक्षण कर यह स्पष्ट कर दिया कि वे सख्त और सक्रिय कार्यशैली अपनाएंगे। मंगलवार को ओपी सिंह ने सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन, पंचकूला का अचानक दौरा किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब 10 मिनट तक पुलिस स्टेशन में रुककर उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एसएचओ और सभी पुलिस कर्मियों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और थाने की समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली।

    डीजीपी ओपी सिंह का यह दौरा बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ, जिससे पुलिस कर्मियों में हलचल देखी गई। उनके इस औचक निरीक्षण को कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक शुरुआती कदम माना जा रहा है।