    हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह पहुंचे पंचकूला, संभाला पदभार, पुलिस अफसरों और जवानों को बेहतर कार्य करने की दी सलाह

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उन्हें सलामी दी। ओपी सिंह ने सभी के साथ मिलकर बेहतर कार्य करने की बात कही। पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना थी, जिसे बाद में रद कर दिया गया। सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है।

    शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद आईपीएस ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओमप्रकाश (ओपी) सिंह ने मंगलवार दोहपर करीब सवा दो बजे पंचकूला सेक्टर 6 स्थित पुलिस मुख्यालय में पहुंचे और पदभार संभाला। इस दौरान पुलिस अफसरों और जवानों ने सैल्यूट किया। ओपी सिंह ने भी सभी से हाथ मिलाया और बेहतर तरीके से कार्य करने की बात कही।

    पहले यह सूचना थी कि ओपी सिंह कार्यवाहक डीजीपी का पदभार संभालने के बाद प्रेस कॉन्फेंस करेंगे। बाद में अपरिहार्य कारणों की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रद होने की जानकारी मिली। हरियाणा सरकार ने आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। उनको छुट्टी पर भेजने के आदेश सोमवार देर रात जारी हुए थे। इसके बाद मंगलवार सुबह आईपीएस ओमप्रकाश (ओपी) सिंह को हरियाणा का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। 