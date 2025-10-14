हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह पहुंचे पंचकूला, संभाला पदभार, पुलिस अफसरों और जवानों को बेहतर कार्य करने की दी सलाह

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओमप्रकाश (ओपी) सिंह ने मंगलवार दोहपर करीब सवा दो बजे पंचकूला सेक्टर 6 स्थित पुलिस मुख्यालय में पहुंचे और पदभार संभाला। इस दौरान पुलिस अफसरों और जवानों ने सैल्यूट किया। ओपी सिंह ने भी सभी से हाथ मिलाया और बेहतर तरीके से कार्य करने की बात कही।

पहले यह सूचना थी कि ओपी सिंह कार्यवाहक डीजीपी का पदभार संभालने के बाद प्रेस कॉन्फेंस करेंगे। बाद में अपरिहार्य कारणों की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रद होने की जानकारी मिली। हरियाणा सरकार ने आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। उनको छुट्टी पर भेजने के आदेश सोमवार देर रात जारी हुए थे। इसके बाद मंगलवार सुबह आईपीएस ओमप्रकाश (ओपी) सिंह को हरियाणा का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है।