    हरियाणा शीतकालीन सत्र: कांग्रेस विधायक और मंत्री गंगवा में तीखी बहस, आपत्तिजनक शब्दों का किया इस्तेमाल

    By Satyendra Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:17 PM (IST)

    हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायकों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं। सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और मंत्री रणबीर गंगवा आपस में ...और पढ़ें

    कांग्रेस विधायक और मंत्री गंगवा में तीखी बहस। फाइल फोटो

    सत्येंद्र सिंह, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शून्य काल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं सरकार के सामने रखी। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला।

    सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी तथा पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा आपस में भिड़ गये। दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। स्पीकर के आसन पर बैठे डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिढा और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।

    सिरसा के कांग्रेस विधायक गाेकुल सेतिया ने सीईओ जिला परिषद पर गैर जिम्मेदार होने का आराेप लगाकर कहा कि मंत्री और उच्च अधिकारी सीईओ को मनमानी करने के लिए शह रहे हैं जिसके चलते उनके क्षेत्र में गांवों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जबकि शिकायत मुख्यमंत्री तक से की जा चुकी है।

    हुड्डा के कहने पर शांत हुए

    जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि विधायक के आरोप गलत हैं। उनके लक्षण ही ठीक नहीं हैं। यह कहते ही विधायक ने मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और दोनों में बहस होने लगी। करीब 10 मिनट तक सत्ता पक्ष तथा विपक्ष की ओर से हो हल्ला होता रहा।

    स्पीकर ने विधायक को कड़ी चेतावनी देते हुए अपने शब्द वापस लेने को कहा लेकिन विधायक नहीं माने। बाद में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर दोनों शांत हुए।

    कई गांवों को मिलेगा लाभ

    इससे पहले भाजपा विधायक विनोद भ्याना ने हांसी को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि कई साल पुरानी मांग मंजूर की गई है। नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने आरोप लगाया कि हांसी को जिला बनने के लिए नौ साल इंतजार करना पड़ा।

    अब कहीं प्रशासनिक व्यवस्था बनाने पर भी इतने साल ही इंतजार न करना पड़े। सफीदो के भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि हांसी के जिला बनने से नारनौंद के कई गांवों को लाभ होगा। कई गांव हिसार से 80 किलोमीटर दूर हैं। उन्होंने मांग की कि हांसी के बाद सफीदो को भी जिला बनाया जाए।



    दो नशेबाजों ने चार साल की मासूम की जान ले ली

    शून्य काल के दौरान ही सहकारिता मंत्री डा. अरविंद शर्मा ने सहकारिता को बढ़ावा देने तथा पैक्स के तहत कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। उन्होंने गोहाना को जिला बनाने की मांग की।

    उचाना के भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने अपने क्षेत्र में सीवर तथा पेयजल लाइन बिछाने की मांग करते हुए तकनीकी शिक्षा केंद्र खोलने की मांग की। पूंडरी के भाजपा विधायक सतपाल जांबा ने पूंडरी बाइपास बनवाने की मांग करते हुए लाडो लक्ष्मी योजना को महिलाओं के लिए उपहार बताया।

    डबवाली के इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने मादक पदार्थों की तस्करी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस गांव को पुलिस ने दबाव में नशामुक्त गांव घोषित कर दिया था, उसकी गांव के दो नशेबाजों ने चार साल की मासूम की जान ले ली। तस्करी संगठित तरीके से हो रही है।

    रानियां के इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि बच्चों द्वारा रैली निकालने से तस्कर नहीं सुधरने वाले हैं। इनकी कमर तोड़नी चाहिए।

    पेयजल की समस्या उठाई

    आदित्य ने कहा कि डबवाली में परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है। अस्पताल केवल दिखावा बनकर रह गए। किसानों को मुआवजा राशि भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान दी गई है।

    महम के कांग्रेस विधायक बलराम डांगी ने भी अपने क्षेत्र जलभराव की समस्या दूर कराने की मांग उठाई। फतेहाबाद से कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने क्षेत्र में पेयजल की समस्या उठाई।

    बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का हमदर्द बताती है पर कई बार आवाज उठाने के बाद भी उनके क्षेत्र सत्तर गांव में होने वाले जलभराव की समस्या दूर नहीं की जा रही है।

    बावल से भाजपा विधायक डा. कृष्ण कुमार ने बावल में पावर हाउस बनवाने से लेकर तकनीकी कॉलेज बनवाने की मांग रखी। कोसली से भाजपा विधायक अनिल यादव ने डहीना बाईपास को बनवाने की मांग करते हुए क्षेत्र में तकनीकी कालेज खोलने की मांग की।

    टोहना से कांग्रेस के विधायक परमवीर सिंह ने धरना देने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। अंबाला से कांग्रेस के विधायक निर्मल सिंह ने राज्य में नहरी पानी की व्यवस्था मजबूत करने की मांग रखी।