हरियाणा शीतकालीन सत्र: स्पीकर ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को किया मंजूर, कल होगी चर्चा; क्या बोले CM सैनी?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में विधायकों की कम संख्या के बावजूद प्रमुख विपक्ष दल कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई। विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के 37 में से 35 विधायकों ने अपने हस्ताक्षर करते हुए विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो विधायक मोहम्मद इलियार और विनेश फोगाट उस समय सदन में मौजूद नहीं थे। विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के इस अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया है। विधानसभा में शुक्रवार को दूसरी सीटिंग के दौरान कांग्रेस के इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का यह अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय है। राज्य में भाजपा की सरकार 48 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत में है। 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए। तीन निर्दलीय विधायक भी भाजपा के साथ हैं।

पिछले साल भी लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव ऐसे में सदन में भाजपा का संख्या बल 51 हुआ, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस के साथ दोनों इनेलो विधायक नहीं हैं। हालांकि, वे भाजपा के साथ भी नहीं हैं और तटस्थ भूमिका में हैं। ऐसे में सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है। पिछले साल भाजपा सरकार के विरुद्ध लाया गया कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव वाकआउट के कारण गिर गया था।

विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके विधायकों ने स्पीकर को सरकार के विरुद्ध दिए अविश्वास प्रस्ताव में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। वह हर मोर्चे पर विफल है। भले ही कांग्रेस के पास विधायकों का संख्या बल कम है, लेकिन जनता में विश्वास खो चुकी भाजपा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी जिम्मेदारी है।

कल होगी दो सीटिंग हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 65 के तहत कांग्रेस ने नायब सरकार के विरुद्ध स्पीकर को यह अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है। विधानसभा की कार्यवाही 22 दिसंबर तक चलेगी। शुक्रवार को सदन में दो सीटिंग होनी है।