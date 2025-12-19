LIVE: हरियाणा में विंटर सेशन के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू, सदन में पेश होंगे आठ विधेयक
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन में आज दो बैठकें होंगी, जिसमें प्रश्नकाल में 20 तारांकित सवालों के जवाब ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पंचकूला। हरियाणा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज सदन में दो बैठकें होंगी। इनके अलावा प्रश्नकाल में 20 तारांकित सवालों के मंत्री देंगे जवाब। 20 अतारांकित सवालों के जवाब रखे जाएंगे। शून्यकाल में ड्रॉ से चयनित विधायकों को तीन-तीन मिनट के लिए अपनी बात रखने का मिलेगा मौका।
दोपहर बाद सदन में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के आधार पर सरकार की जीत तय है।
आज कुल आठ विधेयक पारित होंगे।
इनमें हरियाणा श्रीमाता मनसा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, हरियाणा श्रीमाता शीतला देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक और हरियाणा श्रीमाता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम) बेरी मंदिर (संशोधन) विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, हरियाणा श्रीकपाल मोचन, श्रीबद्री नारायण, श्रीमंत्रा देवी और श्रीकेदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक और हरियाणा नगरपालिका विधेयक भी पारित किया जाएगा। छह अन्य बिल आज सदन पटल पर रखे जाएंगे।
LIVE UPDATES
- झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने छुछकवास बाईपास का निर्माण नहीं होने का मुद्दा सदन में उठाया। सरकार ने कहा करीब 27 एकड़ जमीन की जरूरत है। इसमें से 78 प्रतिशत यानी 21 एकड़ जमीन खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा, जमीन लेने की प्रक्रिया चल रही है। इस पर गीता भुक्कल ने नाराजगी जताई और कहा कि मैं पिछले कई सत्रों से इस मुद्दे को उठा रही हूं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। लोग लगातार हादसों में मर रहे हैं। मुख्यमंत्री की अनाउंस भी पूरी नहीं की जा रही है। गीता भुक्कल ने सड़क दुर्घटना में मारे गये लोगों की लिस्ट भी सदन में पढ़कर सुनानी चाही। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि एनएचआई द्वारा 68 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई जा रही है। इसमें भी छूछकवास बाईपास शामिल होगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे होगा।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हर बार पोस्टर लेकर आना और तस्वीरें दिखाना ठीक नहीं है। हमें इस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार हर समस्या की चिंता कर रही है। हमारी सरकार सड़कों के निर्माण को लेकर गंभीर है। कलायत से दिल्ली जाने का समय सड़कें अच्छी बनने की वजह से ही घटा है। विपक्ष को सरकार के अच्छे कार्यों पर धन्यवाद करना चाहिये।
- करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि जल्दी अस्पताल बनाएंगे। पांच साल से सीएम की घोषणा लंबित है। पुराने अस्पताल में काफी रश है। नया अस्पताल जल्दी बनाया जाएगा। करनाल में 13 एकड़ जमीन पच्चीस सेक्टर में आवंटित की गई है। इस जमीन पर चार बड़ी हाई टेंशन वायर चल रही हैं। एसीएस टाउन कंटरी प्लानिंग विभाग को करीब दस एकड़ जमीन और अलॉट कर दी है।
- पानीपत से भाजपा विधायक प्रमोद विज के सवाल के जवाब में हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि पानीपत में चार्जिंग स्टेशन बन चुका है। वहां जल्दी ही नई इलेक्ट्रिक बसें चालू हो जाएंगी। पचास बसें मिलनी थी, इनमें से पंद्रह मिल चुकी है।
अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार तकनीक व समय की जरूरत के हिसाब से काम कर रही है। हम भी चाहते हैं कि इलेक्टरिक बसें ज्यादा से ज्यादा अपने प्रदेश और बेड़े में शामिल कर सकें। उनके लिए कुछ जरूरतें होती हैं। इलेक्टरिक कारें व बसें आ गई, लेकिन चार्जिंग स्टेशन का ढांचा जरूरत के हिसाब से नहीं है। मेरे पास सारे इलेक्टरिक वाहन निर्माता आए थे। मैंने उनसे बात की थी, जब से सक्सेसफुल चार्जिंग स्टेशन नहीं बनते, तब तक यह वाहन कामयाब नहीं होंगे।
