हरियाणा में घर की छत और गमलों में उगाए जाएंगे फल और सब्जियां, नायब सरकार जल्द शुरू करेगी योजना

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार गांवों और शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों को भी सब्जी व फल उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिनके पास पर्याप्त जमीन नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही ‘अपनी सब्जी-अपना फल’ योजना आरंभ करने वाली है। इस योजना के तहत परिवार के लिए ताजी और शुद्ध सब्जियां व फल उगाए जा सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोगों को गमलों या घरों की छतों पर सीजनल सब्जियां एवं फल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें ऐसे बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जो गुणवत्ता वाले होंगे और जिन्हें छतों पर और गमलों में आसानी से उगाया जा सकेगा। हरियाणा बीज विकास निगम की पंचकूला में हुई 51वीं बैठक में ‘अपनी सब्जी-अपना फल’ योजना का खाका तैयार किया गया है।

बैठक में कहा गया कि कृषि जोत लगातार कम हो रही है। शहरों में खेती के लिए जगह नहीं है। सब्जियों व फलों में कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे फल व सब्जियां कीटाणुरहित होने की संभावना बहुत कम रह गई है। ऐसे में लोग यदि अपने घरों में गमलों में, लान में और छतों पर सीजनल फल व सब्जियां उगाएंगे तो उन्हें बाजार से यह उत्पाद नहीं खरीदने पड़ेंगे और वह अपनी जरूरत के हिसाब से शुद्व व ताजी सब्जियां और फल खा सकेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा ‘अपनी सब्जी-अपना फल’ योजना की जल्दी ही शुरुआत कराने पर सहमति बनी है। हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन देव कुमार शर्मा ने बैठक के बाद कहा कि ‘अपनी सब्जी-अपना फल’ योजना के तहत लोगों को बीज विकास निगम द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे और उन्हें बिना कीटनाशक दवाओं के अच्छी सब्जियां-फल उगाने की तकनीक से अवगत कराया जाएगा।

पूरे राज्य में यह अभियान चलेगा। इससे न केवल घर-घर हरियाली बढ़ेगी, बल्कि परिवारों में स्वस्थ भोजन और खुशहाली भी आएगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि घर जो लोग बुजुर्ग हैं, उन्हें भी इस खेती के दौरान अपना शानदार समय फल-फूल और सब्जियों के पौधों के साथ बिताने में मदद मिलेगी।

बैठक में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनके ही दिशा-निर्देशों के अनुरूप हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। हरियाणा बीज विकास निगम के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि खेतों में पैदावार बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो और वे खुशहाल जीवन जी सकें।