    हरियाणा में HCS काडर का पुनर्गठन: अब होंगे कुल 319 पद, 3 साल के लिए सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    हरियाणा में हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) काडर को तीन साल के लिए संशोधित कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब प्रदेश में एचसीएस अधिकारियों के कुल 319 ...और पढ़ें

    हरियाणा में अब होंगे 319 एचसीएस अधिकारी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) काडर को तीन साल के लिए संशोधित कर दिया गया है। अब प्रदेश में एचसीएस अधिकारियों के कुल 319 पद होंगे। इनमें से 205 पद सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभागों में कार्यरत पदों के रूप में निर्धारित किए गए हैं।

    मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 84 पदों का डेपुटेशन रिजर्व स्वीकृत किया गया है। इसमें 34 पद उन पदों से समायोजित किए गए हैं जिन्हें समाप्त या वापस लिया जा चुका है यथा सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक के पद।

    इसके अलावा काडर में 10 पद अवकाश रिजर्व, 10 पद प्रशिक्षण रिजर्व तथा 10 पद अप्रत्याशित प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। प्रारंभ में 210 पदों को कार्यरत श्रेणी में चिन्हित किया गया था, लेकिन इनमें से सब डिवीजनल आफिसर (सिविल) के पांच पद हरियाणा सिविल सेवा काडर से बाहर रखे गए हैं, क्योंकि इन पदों पर जूनियर स्केल आईएएस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इस समायोजन के बाद कार्यरत पदों की अंतिम संख्या 205 रह गई है।

    सुपर टाइम स्केल में यह पद

    सुपर टाइम स्केल (15 वर्ष या उससे अधिक सेवा) की श्रेणी में स्वास्थ्य सेवाएं (2), माध्यमिक शिक्षा (2), उच्च शिक्षा (1) और पर्यटन (1) विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद शामिल हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (2), अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (2), कंट्रोलर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी (1) तथा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (1) जैसे महत्वपूर्ण पद भी इसमें शामिल हैं।

    चयन ग्रेड/सुपर टाइम स्केल में यह पद

    चयन ग्रेड/सुपर टाइम स्केल (9 से 18 वर्ष सेवा) श्रेणी में 15 अतिरिक्त उपायुक्त के पद स्वीकृत किए गए हैं।

    सीनियर स्केल/चयन ग्रेड में यह पद होंगे

    सीनियर स्केल/चयन ग्रेड (5 से 15 वर्ष सेवा) में 80 सब डिविजनल आफिसर (सिविल) के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), कृषि, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सहित विभिन्न विभागों में संयुक्त या अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव और मुख्यमंत्री के ओएसडी जैसे विशेष दायित्वों वाले पद भी इस श्रेणी में शामिल हैं।

    जूनियर से सुपर टाइम स्केल

    जूनियर से सुपर टाइम स्केल (18 वर्ष से अधिक सेवा) श्रेणी में सचिवालय स्तर पर 14 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी के पद शामिल हैं।

    सीनियर स्केल से नीचे

    सीनियर स्केल से नीचे (5 वर्ष तक की सेवा) की श्रेणी में 22 सिटी मजिस्ट्रेट, 22 जिला परिषद–कम–डीआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंडलायुक्त कार्यालयों में छह अधिकारी विशेष कार्य पर तथा सहायक निदेशक (कंसोलिडेशन) और गुरुग्राम के मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी जैसे पद शामिल किए गए हैं।