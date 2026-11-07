हरियाणा SIR में कटे 33.83 लाख मतदाताओं को फिर मिलेगा नाम जुड़वाने का मौका, क्या है प्रोसीजर?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान प्रारंभिक मतदाता सूची से बाहर हुए 33.83 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने एक और मौका दिया है।

अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा दोहरी प्रविष्टि (एएसडीडी) के रूप में चिह्नित होने या गणना फार्म जमा नहीं करने के कारण सूची से बाहर रहे मतदाता अब तय प्रक्रिया के तहत अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि संबंधित मतदाताओं की बूथवार सूचियां मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड, पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों तथा संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएंगी।

वेबसाइट पर पीडीएफ प्रारूप में भी उपलब्ध होंगी, जिनमें नाम शामिल नहीं होने के संभावित कारण दिए जाएंगे। एसआइआर के दौरान आयोग ने 10 लाख 37 हजार 708 मतदाताओं को अनुपस्थित, सात लाख 66 हजार को मृत, 13 लाख 74 हजार 759 को स्थानांतरित और दो लाख चार हजार, 832 मतदाताओं को दोहरी प्रविष्टि के रूप में चिह्नित किया था।