असंध विधायक का 'स्वच्छता संकल्प', गांवों में चमकेगी हर गली और तालाब; पंचायतों का ये है मेगा प्लान

राणा ने कहा कि हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर प्रदेश भर के गांवों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांवों की गलियों, तालाबों की सफाई, शहरों की तर्ज पर कूड़े को अलग-अलग करने की योजनाएं लागू की जाएंगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित पंचायत भवन में विधायक योगेंद्र राणा को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविन्द्र कल्याण, पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी और भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कराया।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन के रूप में असंध के भाजपा विधायक योगेंद्र सिंह राणा ने कार्यभार संभाल लिया है।

राणा ने कहा कि जल्दी ही विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाकर गांवों के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि अगले चार साल के लिए समूचे प्रदेश में स्वच्छता अभियान के लिए विशेष रोडमैप तैयार होगा।

मुख्यमंत्री नायब सैनी तथा विकास एवं पंचायत मंत्री के साथ बैठक के बाद प्रदेश के सभी जिलों में जिला टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर टास्क फोर्स के चेयरमैन तथा सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।



उन्होंने बताया कि गांव स्तर पर सफाई अभियान को नियमित रूप से चलाने के लिए ग्रामीण कमेटियों का गठन किया जाएगा। खरखौदा के विधायक पवन कुमार, पूंडरी के विधायक सतपाल जांबा, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, पानीपत के विधायक प्रमोद विज और हरियाणा कराटे एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डा. नरेश मग्गू भी योगेंद्र राणा के कार्यभार ग्रहण के दौरान मौजूद रहे।