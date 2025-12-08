Language
    बिजली चोरी की जानकारी दो, वसूली का 10 प्रतिशत इनाम पाओ, हरियाणा में UHBVN ने की पहल

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    हरियाणा में यूएचबीवीएन ने बिजली चोरी की जानकारी देने वालों को वसूली का 10 प्रतिशत इनाम देने की पहल की है। इस योजना का उद्देश्य बिजली चोरी को रोकना और ...और पढ़ें

    आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली चोरी से संबंधित जानकारी देकर सहयोग करें।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने हरियाणा में बिजली चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिकायतकर्ता की सूचना के आधार पर बिजली चोरी की पुष्टि होती है, तो निगम द्वारा वसूली गई राशि का 10 प्रतिशत इनाम शिकायतकर्ता को दिया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली निगम के कर्मचारी इस इनाम योजना के पात्र नहीं होंगे। निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली चोरी से संबंधित जानकारी गोपनीय रूप से निगम को उपलब्ध करवाकर इस अभियान में सहयोग करें।

    निगम के प्रवक्ता ने बताया कि नागरिक अब बिजली चोरी की शिकायत निम्न माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं। निगम का पोर्टल https://xyz.uhbvn.org.in, टोल फ्री नंबर 1800-180-7332, व्हाट्सऐप नंबर 9115151900, ई-मेल informtheft@uhbvn.org.in पर शिकायत कर सकते हैं।

    शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। शिकायतों पर एक सप्ताह के भीतर छापेमारी और जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी, जिसकी निगरानी संबंधित अधीक्षण अभियंता करेंगे।

    प्रवक्ता ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिजली चोरी राज्य और राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा है। नागरिकों की छोटी-सी भागीदारी और ईमानदार सूचना निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।