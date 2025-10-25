हरियाणा में पुलिस महकमे में हलचल, सिरसा के SP मयंक गुप्ता का तबादला; दीपक सहारण को सौंपी गई कमान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रोहतक के बाद अब सिरसा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भी बदल दिया है। सरकार ने सिरसा के एसपी मयंक गुप्ता का तबादला तो कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी नई तैनाती नहीं दी गई है। रोहतक की तरह की सिरसा के एसपी के तबादले को लेकर भी पर्दे के पीछे कई तरह की चर्चाएं हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार सिरसा के पुलिस अधीक्षक मयंक गुप्ता को हटाकर उनकी जगह 2014 बैच के आइपीएस अधिकारी दीपक सहारण को नया एसपी नियुक्त किया है। 2019 बैच के आइपीएस अधिकारी मयंक गुप्ता को कहीं भी नई नियुक्ति नहीं दी गई।