हरियाणा में पुलिस महकमे में हलचल, सिरसा के SP मयंक गुप्ता का तबादला; दीपक सहारण को सौंपी गई कमान
हरियाणा सरकार ने रोहतक के बाद अब सिरसा के पुलिस अधीक्षक मयंक गुप्ता का तबादला कर दिया है, और उनकी जगह दीपक सहारण को नया एसपी नियुक्त किया है। मयंक गुप्ता को अभी कोई नई नियुक्ति नहीं दी गई है। इससे पहले रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया का भी तबादला किया गया था, जिन्हें अभी तक नई जिम्मेदारी नहीं मिली है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रोहतक के बाद अब सिरसा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भी बदल दिया है। सरकार ने सिरसा के एसपी मयंक गुप्ता का तबादला तो कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी नई तैनाती नहीं दी गई है। रोहतक की तरह की सिरसा के एसपी के तबादले को लेकर भी पर्दे के पीछे कई तरह की चर्चाएं हैं।
गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार सिरसा के पुलिस अधीक्षक मयंक गुप्ता को हटाकर उनकी जगह 2014 बैच के आइपीएस अधिकारी दीपक सहारण को नया एसपी नियुक्त किया है। 2019 बैच के आइपीएस अधिकारी मयंक गुप्ता को कहीं भी नई नियुक्ति नहीं दी गई।
हालांकि आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जल्द ही नई नियुक्ति के अलग से आदेश जारी किए गए जाएंगे। एसपी साइबर, एसपी एचपीयूएस विजिलेंस दीपक सहारण को सिरसा पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी सौंपी गई है।
इससे पहले आइपीएस वाई पूरन कुमार के आत्महत्या प्रकरण के बाद प्रदेश सरकार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को बदल दिया था। बिजरानिया को भी अभी तक कोई नई तैनाती नहीं दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।