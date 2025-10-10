Language
    हरियाणा में आलोक मित्तल और अरशिंद्र चावला के प्रमोशन की हरी झंडी, बनाए जाएंगे नए DGP

    By Anurag Aggarwa Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:23 PM (IST)

    हरियाणा सरकार आलोक कुमार मित्तल और अरशिंद्र सिंह चावला को डीजीपी रैंक देने की तैयारी में है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने पहले ही मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में डीजीपी रैंक के अधिकारियों की संख्या सात हो जाएगी। गृह सचिव ने फाइल पर अपनी टिप्पणी दे दी है, और सबकी नजरें मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी हैं।

    हरियाणा में आलोक मित्तल और अरशिंद्र चावला के प्रमोशन की हरी झंडी (प्रतीकात्मक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की अफसरशाही में बदलाव की चर्चाओं के बीच प्रदेश सरकार ने एडीजीपी स्तर के दो अधिकारियों को डीजीपी का रैंक देने की तैयारी कर ली है। एडीजीपी आलोक कुमार मित्तल और अरशिंद्र सिंह चावला को प्रदेश सरकार डीजीपी रैंक दे सकती है। इसके लिए विभागीय प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

    पिछले दिनों हुई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक में आलोक मित्तल तथा अरशिंद्र चावला को डीजीपी प्रमोट किए जाने मंजूरी दी जा चुकी है। इन दोनों अधिकारियों के डीजीपी बनने के बाद डीजीपी रैंक के अधिकारियों की संख्या हरियाणा में बढक़र सात हो जाएगी। प्रदेश में बदले हुए हालातों के मद्देनजर शुक्रवार को गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने डीपीसी की बैठक में लिए गए फैसले की फाइल अपने पास मंगवा ली है।

    नियमानुसार डीपीसी की स्वीकृति के बाद फाइल पर गृह सचिव द्वारा अपनी संस्तुती की जाती है। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। सचिवालय के सूत्रों के अनुसार गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने कार्यवाही का अवलोकन करने के बाद अपने टिप्पणी दे दी है। इस बीच हरियाणा सरकार की शनिवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक पर सबकी नजरें लगी हुई हैं।


