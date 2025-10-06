हरियाणा में खुलेगा नौकरी का पिटारा, करोड़ों रुपये के निवेश का हुआ समझौता; कैसा रहा CM नायब सैनी का जापान दौरा?

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने जापान में निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सेइरेन कंपनी रोहतक में 220 करोड़ रुपये का निवेश करेगी जिससे 1700 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जापान के मंत्रियों को हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 के लिए आमंत्रित किया। टीडीके कारपोरेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान गये उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को टोक्यो में जापानी कंपनियों के निवेशकों और उद्यमियों से मुलाकात कर उन्हें हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्यमियों व निवेशकों को मिलने वाली सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जापान दौरे के बाद अगले एक दशक में भारत में 10 ट्रिलियन जापानी येन (59 खरब, आठ अरब, 37 करोड़ और 80 लाख) का निवेश होने की संभावना है। निवेशकों को हरियाणा सरकार समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

220 करोड़ का होगा निवेश मुख्यमंत्री नायब सैनी और उद्योग व वाणिज्य मंत्री राव नरबीर की मौजूदगी में हरियाणा सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने जापान की सेइरेन कंपनी के साथ समझौता (एमओयू) किया। सेइरेन कंपनी रोहतक में मेगा प्रोजेक्ट के तहत करीब 220 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 1700 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने जापान के मंत्रियों से भी मुलाकात की और उन्हें ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026’ के लिए आमंत्रित किया।

निवेशकों को मिलेगी पूरी सुविधा उन्होंने शिमाने प्रीफेक्चर के गवर्नर तात्सुया मारुयामा से चर्चा के दौरान प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान पर विचार विमर्श किया और हरियाणा-शिमाने प्रीफेक्चर रोड शो में भागीदारी की। प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में जापान की अग्रणी इलेक्ट्रानिक कंपनी टीडीके कारपोरेशन के साथ बैठक में इलेक्ट्रानिक उपकरणों, सेंसर और चुंबकीय सामग्री के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टोक्यो में हरियाणा-शिमाने प्रीफेक्चर रोड शो उद्योगपतियों और निवेशकों को कहा कि हरियाणा सरकार उन्हें हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। हरियाणा की पहचान एक सशक्त औद्योगिक और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में बनी है। हरियाणा, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 1.3 प्रतिशत है। लेकिन, यह देश की जीडीपी में 3.6 प्रतिशत का योगदान देता है। हरियाणा ने वर्ष 2023-24 में 2 लाख 75 हजार करोड़ रुपये का निर्यात किया है।

टीडीके की सहयोगी कंपनियों को हरियाणा में निमंत्रण प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में जापान की अग्रणी इलेक्ट्रानिक कंपनी टीडीके कारपोरेशन के साथ बैठक में इलेक्ट्रानिक उपकरणों, सेंसर और चुंबकीय सामग्री के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। टीडीके कारपोरेशन की सहायक कंपनी एटीएल बैटरी द्वारा ईएमसी सोहना में भारत का सबसे बड़ा लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना हरियाणा को ऊर्जा भंडारण तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी और राज्य में रोजगार, नवाचार तथा तकनीकी विकास को गति प्रदान करेगी।

बैठक में टीडीके कंपनी के अन्य सहयोगियों को भी हरियाणा में व्यापक इलेक्ट्रानिक विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए निवेश करने हेतु भी प्रोत्साहित किया गया। हैपनिंग हरियाणा समिट में पार्टनर कंट्री होगा जापान हरियाणा सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने ताकुमा को अप्रैल 2026 में होने वाले ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ में ‘पार्टनर कंट्री’ के रूप में भागीदारी करने का निमंत्रण दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री कोगा यूइचिरो से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने हरियाणा और जापान की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की साझेदारी को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।

बैठक में भविष्य की मोबिलिटी, हरित ऊर्जा, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, अवसंरचना और डिजिटल ट्रांसफार्मेशन जैसे क्षेत्रों में संभावित निवेश के अवसरों पर जोर दिया गया। सेइरेन कंपनी रोहतक में खोलेगी रोजगार के द्वार सेइरेन कंपनी वस्त्र समाधान और उन्नत सामग्री निर्माण में विश्व स्तर पर काम करती है, जिसके उत्पाद आटोमोबाइल, इंटीरियर, पर्यावरण संरक्षण, लाइफ स्टाइल, कास्मेटिक्स, इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट्स, सेंसर और मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कई क्षेत्रों में उपयोग होते हैं।